В Башкирии полиция арестовала пару, которые делали закладки с наркотиками

В Давлекановском районе сотрудники полиции задержали пару, которая занималась раскладкой наркотических веществ по тайникам. Выяснилось, что преступной деятельностью занимались бывшие супруги.

43-летний мужчина и 39-летняя женщина нигде не работали и в поисках заработка устроились в интернет-магазин, где им предложили делать закладки. Пара промышляла в Давлекановском, Альшеевском, Уфимском, Дюртюлинском и Благовещенском районах.