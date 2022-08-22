Юная кондитер из Башкирии представила свой торт на шоу «Кондитер. Дети»

11-летняя уроженка села Кушнаренково Алсу приняла участие в телепрограмме «Кондитер. Дети». Юная участница прошла отборочный этап – жюри выбрали Алсу единогласно.

Алсу заслуженно похвалили. Сусанна Экскузян отметила, что в данном направлении девочка точно сможет добиться успеха. А Ольга Вашурина назвала юного кондитера профессионалом: «Алсу, если это делала ты, то ты – профи. Я в шоке, как это вкусно. Естественно, я говорю тебе да». Похвалил Алсу и «король десертов» Ренат Агзамов: «Матур? Матур! Разрез шикарный, профессиональный. Однозначно, да. Для нас честь, что такой профессионал украсит наш финал» .

В финале ребята готовили сказочные тортики для звездного заказчика – российский актрисы и телеведущей Надежды Сысоевой. Кондитеры должны были испечь не только торт, но и сделать съедобные фигурки Кощея и Бабы-Яги.