Воспитанник ХК «Салават Юлаев» в суде назвал цену военного билета

Сколько стоит военный билет и прописка в Уфе? Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» назвал прайс, по которому хотел «откосить» от службы в армии. Сегодня в Ленинском районном суде прошло очередное заседание в отношении нападающего питерского СКА Михаила Воробьева. На скандальный процесс явился главный свидетель и подозреваемый в одном лице Фарит Самигуллин – тот, через кого звезды отечественного хоккея хотели избежать службы.

Спортсмен в сопровождении двух адвокатов игнорирует вопросы журналистов. Нападающий питерского СКА еще на первом заседании признал вину, он рассказал, что заплатил Фариту Самигуллину за военный билет. Сегодня суд опрашивает главного свидетеля и по совместительству подозреваемого – того самого посредника, кому, по версии следствия, спортсмены передавали деньги.

У меня есть право на адвоката, поэтому я ходатайствую о том, чтобы заявить адвоката и перенести заседание. Фарит Самигуллин, подозреваемый

Судья удовлетворил ходатайство свидетеля, детали преступления из уст посредника станут известны теперь на следующем слушании. На закрытой части процесса Михаил Воробьев согласился отдать долг родине по завершении расследования, а также назвал цену военного билета – 200 тысяч рублей и еще 12 тысяч за временную прописку в столице республики.

– Фарит, Михаил признался, что через вас покупали «военники», как прокомментируете? – Не снимайте, без комментариев.

Помимо Воробьева, через Самигуллина «военники» хотели получить и другие воспитанники хоккейного клуба «Салават Юлаев»: Владислав Лукин и Анвар Сулейманов. По предварительным данным, вырученные от хоккеистов деньги Самигуллин передавал начальнику отделения призыва военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константину Воропаеву – он, кстати тоже сейчас под следствием. Спортсменам, вместо сэкономленного года в армии, теперь грозит до 12 лет в тюрьме.