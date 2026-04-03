ХК «Салават Юлаев» продолжит борьбу за Кубок Гагарина

Седьмого матча не будет. Уфимский «Салават Юлаев» в шестой игре плей-офф выбил ХК «Автомобилист» из борьбы за Кубок Гагарина во втором овертайме. Первым открыл счёт Максим Кузнецов. Для него стало традицией забивать сопернику на «Уфа-Арене».

Дальше открыли счет голам в плей-офф Брукс Мейсек, Максим Денежкин и Джек Родуолд. 2:2 после двух периодов. Но и третий игровой отрезок также не помог выявить победителя. За 33 секунды ворота «Салавата» поражает Роман Горбунов. И казалось, что седьмого матча уже не избежать. Но Евгений Кузнецов с таким раскладом не согласился и перевёл игру в овертайм за 4 секунды до финальной сирены, где победную шайбу забросил Шелдон Ремпал, доказавший, что вернулся в Уфу не зря.