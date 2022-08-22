В Уфе рассказали о ходе работ по возведению Нагаевского путепровода

Смонтировали десятую балку пролётного строения. На Нагаевском переезде продолжают возводить путепровод. Параллельно этому строители ведут работы по сооружению песчаного основания, или, другими словами, подходов к строящейся развязке. Что уже сделано и какие объемы предстоит еще выполнить?

33 метра в длину и весом 68 тонн. Крупногабаритную балку пролетного строения из башкирского Благовещенска на стройплощадку доставили автомобильным транспортом. Не теряя времени, мостостроители начинают монтаж железобетонной конструкции. Задействованы два крана, грузоподъемность одного – 160 тонн.

В данный момент будет производиться сцепка. Каждый кран будет сцеплять по концу балки. Размечаются посадочные места, на цементно-песчаный раствор устанавливаются опорные части наверху на подферменниках. Айрат Калимуллин, прораб Мостоотряда № 30

Подъем и установка балок – работа не просто ответственная, но и по-своему филигранная. Процессом по рации управляет прораб. На монтаж 33-метровой конструкции на опорные части уходит примерно час-полтора. Это десятая по счёту балка пролетного строения Нагаевской развязки. В общей сложности путепровод будет состоять из 36 таких элементов.

Планируем в этом году произвести монтаж всех балок где-то к декабрю, дальше параллельно ведется работа по обмоноличиванию монолитных участков, дальше у нас будет производиться защитный слой бетона, ну и, соответственно, монтаж ливневой канализации, отсыпка земполотна также будет продолжатся. Артур Раянов, главный специалист отдела капитального строительства УСРДИС администрации г. Уфы

600 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси, по предварительным расчётам, уйдет на отсыпку земполотна, то есть подходов к строящемуся путепроводу. На сегодняшний день 270 тысяч кубов ПГС завезли, работы по уплотнению насыпи продолжаются. Параллельно этому ведется переустройство инфраструктуры сетей РЖД.

Здесь предстоит переустроить светофорный объект, а также занизить существующие контактные сети. Вся эта работа, как и монтаж пролётных балок над ж/д путями, будет выполняться в рамках заявленных временных окон. То есть с остановкой движения поездов и с отключением напряжения.