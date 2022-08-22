В Уфе рассказали о ходе работ по возведению Нагаевского путепровода

Смонтировали десятую балку пролётного строения. На Нагаевском переезде продолжают возводить путепровод. Параллельно этому строители ведут работы по сооружению песчаного основания, или, другими словами, подходов к строящейся развязке. Что уже сделано и какие объемы предстоит еще выполнить?
33 метра в длину и весом 68 тонн. Крупногабаритную балку пролетного строения из башкирского Благовещенска на стройплощадку доставили автомобильным транспортом. Не теряя времени, мостостроители начинают монтаж железобетонной конструкции. Задействованы два крана, грузоподъемность одного – 160 тонн.
Подъем и установка балок – работа не просто ответственная, но и по-своему филигранная. Процессом по рации управляет прораб. На монтаж 33-метровой конструкции на опорные части уходит примерно час-полтора. Это десятая по счёту балка пролетного строения Нагаевской развязки. В общей сложности путепровод будет состоять из 36 таких элементов.
600 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси, по предварительным расчётам, уйдет на отсыпку земполотна, то есть подходов к строящемуся путепроводу. На сегодняшний день 270 тысяч кубов ПГС завезли, работы по уплотнению насыпи продолжаются. Параллельно этому ведется переустройство инфраструктуры сетей РЖД.
Здесь предстоит переустроить светофорный объект, а также занизить существующие контактные сети. Вся эта работа, как и монтаж пролётных балок над ж/д путями, будет выполняться в рамках заявленных временных окон. То есть с остановкой движения поездов и с отключением напряжения.
Ширина путепровода – чуть больше 25 метров. Развязка подразумевает по две полосы для движения в каждом из направлений. На сегодняшний день, по словам представителя заказчика, работы ведутся согласно утвержденному графику, отставания нет. По контракту сроки окончания строительства – третий квартал 2023 года.