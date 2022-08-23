Стало известно, сколько пар в Башкирии поженились в красивую дату 22.08.22

Госкомитет Башкирии по делам юстиции рассказал, сколько пар влюбленных заключили брак в красивую дату 22.08.22.
Зеркальная дата с «бесконечностью» выпала в этом году на понедельник. В этот день у многих отделов ЗАГСа выходной. При этом зарегистрировать брак можно было в 15 ЗАГСах республики.
Наибольшее количество браков зарегистрировано в отделе ЗАГС Уфимского района — семь пар, на втором месте отдел ЗАГС Кармаскалинского района — три пары, третье место разделили Абзелиловский и Аскинский отдел ЗАГС — по две записи актов о заключении брака.