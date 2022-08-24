Страхование: определение, разновидности и нюансы выбора надежного страховщика

Непредвиденные ситуации, способные привести к значительным финансовым тратам, могут случиться с каждым из нас и практически в любой момент. Защититься от них можно различными способами, но самым надежным и эффективным считается страхование. Наличие страховки позволяет добиться уверенности в завтрашнем дне и не бояться даже самых, казалось бы, серьезных и неразрешимых проблем.

Что такое страхование?

Страхование выступает одной из экономических отраслей, осуществляющих защиту финансовых интересов физических и юридических лиц от различного рода угроз. Другими словами, страховка позволяет обезопасить материальные интересы участников страхового рынка от наступления определенных событий. При этом ущерб возмещается за счет денежных фондов, которые образуются их страховых взносов.

Страхованием занимаются, как правило, страховые компании, имеющие необходимые лицензии Центрального банка России. Данный вид деятельности базируется на двух принципах:

● эквивалентность – данный принцип выражает требование равновесия между доходами и расходами страховщика;

● случайность – страховым случаем признается лишь то событие, которое наступило по причине случайности, а не из-за умышленного действия самого страхователя.

Как правило, любая страховая компания имеет возможность вести свою деятельность лишь в случае получения регулярной прибыли. Оформив страховой полис онлайн в одной из этих организаций, можно обезопасить себя от множества проблем.

Разновидности страхования

Всего выделяют три основных вида страхования:

● личное – включает в себя добровольное медицинское страхование, страхование здоровья, страхование от несчастного случая, а также накопительное страхование жизни;

● имущественное – связано непосредственно с имуществом страхователя, будь то дом, квартира, машина и прочее, и позволяет покрыть ущерб при пожаре, хищении или стихийных бедствиях;

● ответственности – чаще всего им пользуются юридические лица, хотя есть ряд продуктов и для физлиц, включая полис ОСАГО для водителей и страховки для вкладчиков.

Иной раз страховщики могут предлагать комплексные продукты, например, ипотечное страхование. Оно включает в себя сразу несколько разновидностей страхования: страхование недвижимости, жизни и титула.

Субъект, объект и предмет страховки

Субъектами страхования выступают страховщик и страхователь, то есть страховая компания (СК) и ее клиенты. Страховщик может иметь как государственную, так и частную форму собственности. Разработав условия оказания услуг, СК начинает предлагать их потенциальным клиентам. Те, в свою очередь, решают принять их или же найти более выгодное предложение в других организациях. В случае согласия подписывается договор, в котором отражаются нюансы взаимоотношения сторон.

Что касается объекта страхования, то им выступает заранее оговоренная сумма, выплачиваемая клиенту в случае получения им ущерба при наступлении обстоятельства, признанного страховым событием. Размер ее зависит от политики страховщика и также оговаривается в договоре.

Теперь о предмете страхования. Им считается любой из интересов страхователя. Клиент страховой компании может застраховать недвижимость, автомобиль, грузы, собственную жизнь или здоровье. Такие услуги предлагают многие страховщики. Например, оформить ОСАГО или застраховать детей можно здесь: https://www.ozon.ru/insurance.

Как выбрать надежную страховую компанию?

Не важно, что именно страхует человек: свою жизнь, квартиру, машину или другое имущество. Главное, чтобы выбранная компания не подвела его в самый неподходящий момент. Поэтому не стоит полагаться на собственную интуицию и советы друзей. В первую очередь, потребуется здравый расчет и трезвый анализ ситуации. И, конечно же, знание основных критериев выбора надежного страховщика.

Финансовая стабильность

Конечно, наличие лицензии является свидетельством надежности страховщика. Однако это лишь минимальное требование. Главное, чтобы компания была финансово устойчива и не обанкротилась. Как правило, компании с высоким уставным капиталом реже становятся банкротами, соответственно могут в случае наступления страхового случая возместить клиенту все необходимые убытки.

Каждой страховой организации присваивается уровень надежности. Высчитывается данный показатель с учетом многих критериев: того же уставного капитала, страхового портфеля, качества и количества активов и прочего. Выбирая компанию с высоким уровнем надежности, можно не переживать за свои деньги.

Опыт и репутация

Чем больше страховщик проработал на рынке страхования, тем больше его опыт и лучше репутация. Эксперты рекомендуют обращаться в компании, которые ведут свою деятельность на протяжении более трех-четырех лет. Именно этот срок позволяет убедиться в надежности организации.

Также при выборе страховой компании не будет лишним собрать дополнительную информацию о ней: почитать отзывы клиентов, ознакомиться с наградами, если таковые имеются, обязательно оценить условия сотрудничества. Многие опытные клиенты говорят, что лучше всего отдавать предпочтение тем фирмам, что находятся на слуху и рекламируются массовыми СМИ.