Минстрой РФ высоко оценил темпы ввода жилья в Башкирии

В Минстрое страны дали высокую оценку реализации объектов и темпам ввода жилья в Башкортостане. Сегодня в республику с визитом приехал федеральный замминистра Никита Стасишин. Ему показали объекты, которые возводятся в рамках нацпроектов и программы «Стимул».

В этом году в регионе намерены ввести в строй рекордные 3 млн квадратных метров жилья. А к 2030-му ежегодно сдавать не менее 4 млн. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров. Для выполнения этой задачи власти развивают территорию так называемого уфимского Забелья, где в ближайшие 15-20 лет вырастет Новая Уфа. Это позволит ввести более 9 млн кв. м жилья. Более 100 тысяч семей получат благоустроенные квартиры. Власти региона направили в Минстрой страны заявку на софинансирование проектов в 2023-2027 годах на сумму более 10 млрд рублей. По словам Стасишина, у республики высокий шанс получить указанные деньги.

То, что мы сегодня посмотрели в Уфе, в Башкирии, с точки зрения развития территорий, качества жилья – это яркий пример и олицетворение того, о чем просит Президент нашей страны. По приезде мы доложим нашему курирующему вице-премьеру Марату Хуснуллину, пригласим его сюда посмотреть, как должен развиваться регион. И точно будет дополнительное финансирование.

Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Фото №1 - Минстрой РФ высоко оценил темпы ввода жилья в Башкирии

Для Башкортостана это важно не только с точки зрения выполнения задачи правительства, но и для того, чтобы создать для жителей комфортные условия, создать с этой стороны реки все для проживания, работы, отдыха, лечения, чтобы дети ходили в детские сады, школы. Такая задача поставлена главой республики, все сроки соблюдаем.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Федеральный чиновник также провел встречу в правительстве с застройщиками республики. Никита Стасишин поблагодарил региональные власти и представителей бизнеса за то, что в сложных кризисных условиях смогли не сбавлять темпы, выполняя намеченные планы, в очередной раз доказав, что строительство – локомотив экономики.

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