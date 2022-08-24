Минстрой РФ высоко оценил темпы ввода жилья в Башкирии

В Минстрое страны дали высокую оценку реализации объектов и темпам ввода жилья в Башкортостане. Сегодня в республику с визитом приехал федеральный замминистра Никита Стасишин. Ему показали объекты, которые возводятся в рамках нацпроектов и программы «Стимул».

В этом году в регионе намерены ввести в строй рекордные 3 млн квадратных метров жилья. А к 2030-му ежегодно сдавать не менее 4 млн. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров. Для выполнения этой задачи власти развивают территорию так называемого уфимского Забелья, где в ближайшие 15-20 лет вырастет Новая Уфа. Это позволит ввести более 9 млн кв. м жилья. Более 100 тысяч семей получат благоустроенные квартиры. Власти региона направили в Минстрой страны заявку на софинансирование проектов в 2023-2027 годах на сумму более 10 млрд рублей. По словам Стасишина, у республики высокий шанс получить указанные деньги.