В Башкирии из-за аномальной жары действует запрет на посещение лесов

В районах республики введены высокие классы пожароопасности. За посещение леса можно получить штраф. Ограничения ввели из-за высокого риска возникновения пожаров. На предприятия и людей, работающих в сфере охраны леса, запрет не действует. Сотрудники МЧС в связи с пожароопасной обстановкой проводят профилактические рейды, также специалисты принимают меры для безопасности населенных пунктов.
Сельхозтехника трудится не только на уборке и посевной. Август выдался жарким и для сотрудников пожарной охраны. Минерализованной полосой опоясывают леса и населённые пункты.
С начала пожароопасного сезона возникло 50 очагов возгорания леса. В этом году пожаров меньше, но специалисты работают на опережение. Посещение лесов ограничили из-за аномальной для августа погоды. В большинстве районов республики действуют высокие классы пожароопасности – 4-й и 5-й. Туристам, охотникам, грибникам лучше отложить вылазки на природу.
По данным синоптиков, до конца августа погода будет сухой и жаркой. Ограничение на посещение лесов продлится до 5 сентября.