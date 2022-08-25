В Уфе проверили безопасность пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений

В Уфе прошел рейд по проверке безопасности пешеходных маршрутов вблизи образовательных учреждений. Работала комиссия, в составе которой были депутаты Госдумы, сотрудники Госавтоинспекции и других заинтересованных ведомств.
В ходе мониторинга выявили замечания рядом с гимназией № 158, которые типичны и для других учреждений.
Некоторые замечания, сделанные членами комиссии, устранят до начала учебного года. Кроме того, внутри школ проверили наличие уголков безопасности. Это тоже важный элемент в профилактике детского травматизма.