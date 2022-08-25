В Уфе проверили безопасность пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений

В Уфе прошел рейд по проверке безопасности пешеходных маршрутов вблизи образовательных учреждений. Работала комиссия, в составе которой были депутаты Госдумы, сотрудники Госавтоинспекции и других заинтересованных ведомств.

В ходе мониторинга выявили замечания рядом с гимназией № 158, которые типичны и для других учреждений.

Покосившиеся знаки дорожные обещали подправить, здесь нет забора, который по ГОСТу должен быть. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы Российской Федерации

Некоторые замечания, сделанные членами комиссии, устранят до начала учебного года. Кроме того, внутри школ проверили наличие уголков безопасности. Это тоже важный элемент в профилактике детского травматизма.