В Башкирии назвали районы, где введен режим чрезвычайной пожароопасности

В Башкирии на территории многих районов введён режим чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает МЧС республики.
Чрезвычайный пятый класс пожароопасности объявлен в 24 районах: Абзелиловском, Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском и Чишминском районы.
Высокий четвёртый класс наблюдается в Уфе, Белорецком, Бирском, Дуванскомй, Иглинском, Учалинском и Янаульском районах.