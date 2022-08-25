Презентация культуры и останки ГУЛАГа: Башкирию посетил глава СПЧ России

У нас была сложная история: в нашей истории есть и великие победы, и трагические моменты, как в истории любого большого народа. И не нужно забывать об этих трагических моментах. Это не значит, что нужно их навязывать, делать на этом акцент, забывать о достижениях, но помнить надо обязательно.

Валерий Фадеев, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека