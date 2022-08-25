Презентация культуры и останки ГУЛАГа: Башкирию посетил глава СПЧ России

В Башкирию прибыла межведомственная рабочая группа, координирующая реализацию концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Ознакомление с историей региона началось в геопарке «Торатау».
У подножия одноименной горы местные умельцы развернули выставку национальных украшений. Башкирские танцы, игра на курае, стрельба из лука – здесь же презентовали культуру республики. Гиды геопарка рассказали гостям об истории и уникальных объектах знаменитого памятника природы. Рядом с горой сохранились останки ГУЛАГа – делегация посетила это место. В 48-м году правительством СССР было принято решение о возведении в районе города Ишимбая комбината по гидрированию сернистых мазутов. В качестве рабочей силы были привлечены заключенные. Лагерь у подножия Торатау просуществовал до 55-го года.
Представители рабочей группы посетили также Госархив республики. Здесь была представлена выставка, посвященная жертвам репрессий, – это книги, редкие фотографии и документы. Далее состоялась встреча Валерия Фадеева с региональными членами СПЧ и активом Общественной палаты. Особо актуальной стала тема гражданско-правового статуса пациентов психоневрологических интернатов.