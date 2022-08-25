Презентация культуры и останки ГУЛАГа: Башкирию посетил глава СПЧ России

В Башкирию прибыла межведомственная рабочая группа, координирующая реализацию концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Ознакомление с историей региона началось в геопарке «Торатау».

У подножия одноименной горы местные умельцы развернули выставку национальных украшений. Башкирские танцы, игра на курае, стрельба из лука – здесь же презентовали культуру республики. Гиды геопарка рассказали гостям об истории и уникальных объектах  знаменитого памятника природы. Рядом с горой сохранились останки ГУЛАГа – делегация посетила это место. В 48-м году правительством СССР было принято решение о возведении в районе города Ишимбая комбината по гидрированию сернистых мазутов. В качестве рабочей силы были привлечены заключенные. Лагерь у подножия Торатау  просуществовал до 55-го года.

У нас была сложная история: в нашей истории есть и великие победы, и трагические моменты, как в истории любого большого народа. И не нужно забывать об этих трагических моментах. Это не значит, что нужно их навязывать, делать на этом акцент, забывать о достижениях, но помнить надо обязательно.

Валерий Фадеев, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека
Фото №1 - Презентация культуры и останки ГУЛАГа: Башкирию посетил глава СПЧ России

Представители рабочей группы посетили также Госархив республики. Здесь была представлена выставка, посвященная жертвам репрессий, – это книги, редкие фотографии и документы. Далее  состоялась встреча Валерия Фадеева с региональными членами СПЧ и активом Общественной палаты. Особо актуальной стала тема гражданско-правового статуса пациентов психоневрологических интернатов.

Те, кто когда-то был лишен дееспособности, с огромным трудом преодолевают бюрократические препятствия, чтобы повысить свой статус и сначала стать хотя бы ограниченно дееспособным, а затем вернуть дееспособность, чтобы продолжать жить и функционировать в нормальном состоянии.

Зульфия Гайсина, председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Главе Республики Башкортостан
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