Вице-премьер Ирек Сагитов рассказал, как в Башкирии противостоят лесным пожарам

В Башкирии продолжает сохраняться аномальная жара. Во многих районах региона введён противопожарный режим.

Фото №1 - Вице-премьер Ирек Сагитов рассказал, как в Башкирии противостоят лесным пожарам

Премьер-министр правительства РБ Ирек Сагитов рассказал, что Башкирия обеспечена всей необходимой техникой для тушения пожаров.

По его словам, для организации эффективной работы всех видов пожарной охраны в текущем году приобретены 1 100 противопожарных ранцевых огнетушителей. Запас ранцевых огнетушителей в республике составляет 6830 штук. В июне 2022 года переданы 4 единицы высвобождаемой пожарной техники в Белорецкий, Зианчуринский, Зилаирский и Туймазинский районы. Во всех муниципалитетах созданы патрульно-маневренные группы.

Готовность у служб, отвечающих за противопожарную безопасность, высокая. Работа в этом направлении в республике ведется системно. Только в 2022 году приобретены пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС; пять единиц пожарных автоцистерн; 21 единица прицепной пожарной техники.

Ирек Сагитов, премьер-министр правительства РБ
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ