Вице-премьер Ирек Сагитов рассказал, как в Башкирии противостоят лесным пожарам

По его словам, для организации эффективной работы всех видов пожарной охраны в текущем году приобретены 1 100 противопожарных ранцевых огнетушителей. Запас ранцевых огнетушителей в республике составляет 6830 штук. В июне 2022 года переданы 4 единицы высвобождаемой пожарной техники в Белорецкий, Зианчуринский, Зилаирский и Туймазинский районы. Во всех муниципалитетах созданы патрульно-маневренные группы.