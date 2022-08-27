Министр просвещения России проведет 31 августа общероссийское родительское собрание

Перед самым началом нового учебного года пройдет общероссийское родительское собрание, которое уже стало традиционным. Его проведет министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В ходе собрания министр расскажет о том, как в стране реализуется Президентская программа капремонта школ. Также темами собрания станут родительский контроль за ремонтом. Поговорят на собрании и о «золотом стандарте образования», единой образовательной программе и др.

Собрание будет проходить в формате диалога с подключением участников из всех федеральных округов России. Состоится собрание 31 августа, начнется оно в 10:30 по московскому времени. Задать свой вопрос министру можно по ссылке.