Министр просвещения России проведет 31 августа общероссийское родительское собрание

Перед самым началом нового учебного года пройдет общероссийское родительское собрание, которое уже стало традиционным. Его проведет министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото №1 - Министр просвещения России проведет 31 августа общероссийское родительское собрание

В ходе собрания министр расскажет о том, как в стране реализуется Президентская программа капремонта школ. Также темами собрания станут родительский контроль за ремонтом. Поговорят на собрании и о «золотом стандарте образования», единой образовательной программе и др.

Собрание будет проходить в формате диалога с подключением участников из всех федеральных округов России. Состоится собрание 31 августа, начнется оно в 10:30 по московскому времени. Задать свой вопрос министру можно по ссылке

Фото: сайт ОРС

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