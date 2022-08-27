В Уфе в рамках фестиваля «Архитектурные следы-2022» установят семь новых фигур

С 1 по 8 октября в Уфе будет проходить открытый фестиваль «Архитектурные следы-2022», в рамках которого в городе появятся семь новых фигур на тему «Семь сновидений сквозь явь» по пьесе Мустая Карима.
В администрации города рассказали, что в ходе конкурса, который был объявлен в конце июля, поступило 24 заявки, из которых конкурсная комиссия отобрала 7 проектов:
• «Заземление» – Д.Пирогов, Е.Рыблова;
• «Пространство напоминания» – А. Шанцына, М.Яровой, В.Красногоров, Е.Ереклинцева;
• «Руина» – Д.Зимаков;
• «Крылатые качели» – В.Ахметов, А.Нургалиева;
• «ОЯ гнездо» – П.Васильченко, А.Нургалиева;
• «Гнездо» – А.Белугина, С.Белугин;
• «Семь сновидений сквозь явь» – Н.Тимонин.
Новые объекты будут созданы на территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии. Подготовлено 7 площадок.
Фото: пресс-служба администрации Уфы