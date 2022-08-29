В Башкирии появился Музей ветеринарной службы

Понимают пациента без слов. Свой профессиональный праздник 31 августа отметят ветеринары. В Кармаскалинском районе прошло чествование лучших специалистов, а также открытие первого и единственного Музея ветеринарной службы в Башкортостане. Насколько сегодня востребована профессия и какие у нее перспективы?

В зале Кармаскалинского дома культуры яблоку негде упасть, сегодня здесь собрались лучшие ветеринары республики. Врачей со сцены поздравили первые лица Башкортостана, депутаты Государственной Думы и Госсобрания. Также были подведены итоги конкурса «Лучший по профессии», выдающихся специалистов ветеринарной службы наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными сертификатами.

Сертификат получили и врачи ветеринарной станции Баймакского района и Сибая. Там в рамках капитального ремонта к участку присоединили ветлабораторию. Теперь на станции трудятся почти 100 человек.

К 135-летнему юбилею в Кармаскалинском районе открыли первый и единственный Музей ветеринарной службы в Башкирии. Здесь 5 больших залов и каждая экспозиция на определенную тематику. Этот музей отображает историю ветеринарной службы с 1865 года и до наших дней. Тут собрано большое количество документов, экспонатов, исторических материалов, книг и оборудования.

Специалисты и ветераны ветеринарных служб посетили этот музей. Сегодня в Башкортостане отмечают свой профессиональный праздник около 2500 специалистов. К концу мероприятия глава Управления ветеринарии подвел итоги прошедшего года.