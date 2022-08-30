В Уфе проверили состояние питьевой воды

Предприятие «Уфаводоканал» рассказало о результатах питьевой воды в столице Башкирии. По последним данным, вода соответствует нормам.
Ежесуточно проводится контроль питьевой воды и источников водоснабжения в 11 точках водозабора и около 30 точках распределительной сети.
Вода уфимского водопровода контролируется по 99 обязательным показателям. Ежегодно в рамках производственного контроля выполняется около 600 тысяч анализов. Дополнительно проверяют питьевую воду из водоисточников по 300-340 показателям.