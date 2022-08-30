В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию компании «Транснефть-Урал»

Первая партия туймазинской нефти поступила на Уфимский крекинг-завод 3 сентября 1947 года. С юбилеем коллектив предприятия поздравил глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что «Транснефть-Урал» – один из крупнейших налогоплательщиков.

В прошлом году поступления в региональный бюджет увеличились на 5,7 процентов, в том числе по налогу на прибыль – на 11,2%. Компания обеспечивает бесперебойную работу нефтедобывающего и перерабатывающего комплекса Башкортостана. 9 сотрудников предприятия получили  из рук Радия Хабирова государственные награды республики.

У нас взаимное доверие, это надежнейший наш партнер. Компания, которая постоянно развивается, является ключевым налогоплательщиком. Очень большая благотворительная программа, она позволяет решать нужды наших муниципалитетов. За это спасибо. И компания, устремленная в будущее. Все новое, что творят наши ученые, тут же реализуется в рамках соглашения между УГНТУ и «Транснефтью». Поздравляем и благодарим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию компании «Транснефть-Урал»

Государственные и ведомственные награды 20 лучших сотрудников предприятия получили из рук Николая Токарева, президента компании.  Он отметил, что в периметре «Транснефти» работает одно из старейших предприятий. В Башкортостане закладывался фундамент  всей нефтепроводной отрасли Советского Союза. На сегодняшний день в компании трудятся  почти 10  тысяч человек. Радий Хабиров отметил активное участие «Транснефть-Урал» в строительстве в республике социально значимых объектов. Среди них софинансирование возведения Уфимского хосписа. Благотворительная помощь предприятия в последние годы составила более 2,5 миллиардов  рублей.

Здесь, на территории Башкортостана, осваивается новое оборудование, новые технологии, новые подходы к решению производственных задач. Мы тесно взаимодействуем с УГНТУ. Там про проходят профпереподготовку и повышение квалификации порядка 3,5 тысяч человек за последние 3 года. На базе университета осуществляются опытно-конструкторские разработки.

Николай Токарев, президент ПАО «Траснефть»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ