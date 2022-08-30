В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию компании «Транснефть-Урал»

У нас взаимное доверие, это надежнейший наш партнер. Компания, которая постоянно развивается, является ключевым налогоплательщиком. Очень большая благотворительная программа, она позволяет решать нужды наших муниципалитетов. За это спасибо. И компания, устремленная в будущее. Все новое, что творят наши ученые, тут же реализуется в рамках соглашения между УГНТУ и «Транснефтью». Поздравляем и благодарим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан