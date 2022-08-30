В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию компании «Транснефть-Урал»

Первая партия туймазинской нефти поступила на Уфимский крекинг-завод 3 сентября 1947 года. С юбилеем коллектив предприятия поздравил глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что «Транснефть-Урал» – один из крупнейших налогоплательщиков.
В прошлом году поступления в региональный бюджет увеличились на 5,7 процентов, в том числе по налогу на прибыль – на 11,2%. Компания обеспечивает бесперебойную работу нефтедобывающего и перерабатывающего комплекса Башкортостана. 9 сотрудников предприятия получили из рук Радия Хабирова государственные награды республики.
Государственные и ведомственные награды 20 лучших сотрудников предприятия получили из рук Николая Токарева, президента компании. Он отметил, что в периметре «Транснефти» работает одно из старейших предприятий. В Башкортостане закладывался фундамент всей нефтепроводной отрасли Советского Союза. На сегодняшний день в компании трудятся почти 10 тысяч человек. Радий Хабиров отметил активное участие «Транснефть-Урал» в строительстве в республике социально значимых объектов. Среди них софинансирование возведения Уфимского хосписа. Благотворительная помощь предприятия в последние годы составила более 2,5 миллиардов рублей.