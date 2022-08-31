Автоматическое начисление пособий и трудоустройство через Госуслуги: нововведения сентября

С первого сентября изменятся и правила в автошколах. Увеличат число тренировочных часов как на площадке, так на улицах города. А вот программы переподготовки, наоборот, упростят. Если у человека уже есть водительские права одной категории, то получить другую можно будет по сокращенной схеме. Снизят и число требований к техосмотру. Теперь водителям нет необходимости возить с собой аптечку, аварийный знак и огнетушитель.