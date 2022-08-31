Автоматическое начисление пособий и трудоустройство через Госуслуги: нововведения сентября

С 1 сентября в стране вступит в силу ряд нововведений. Изменения коснутся многих общественных сфер. Это и обеспечение защиты персональных данных, и ограничение микродолей в жилье, и обновление программ обучения водителей и порядка проведения техосмотра. Значительная часть нововведений пришлась на российский закон об образовании. О самых интересных законопроектах и их влиянии на нашу жизнь – в нашем материале.
С начала месяца новые меры соцподдержки будут назначаться без справок, то есть автоматически после возникновения у граждан права на них. До конца 2023 проактивными станут все старые пособия и выплаты, которые начисляются из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
С 1 сентября государство сможет изъять гараж, если собственник использует его не по назначению. Например, если на месте стоянки организована автомойка, то сначала власти вынесут владельцу предупреждение, а затем принудительно выкупят у него этот гараж.
С перемен открывается и новый учебный год для российских школьников. Каждая неделя будет начинаться с поднятия флага и пения гимна. Кроме того, введут новый еженедельный урок «Разговоры о важном». Учителя будут беседовать с детьми на темы патриотизма и любви к Родине.
А вот устроиться на работу теперь можно будет удаленно через Госуслуги: работодатель, работник и соискатель получат цифровую подпись, с помощью которой на портале можно будет визировать необходимые документы.
С первого сентября изменятся и правила в автошколах. Увеличат число тренировочных часов как на площадке, так на улицах города. А вот программы переподготовки, наоборот, упростят. Если у человека уже есть водительские права одной категории, то получить другую можно будет по сокращенной схеме. Снизят и число требований к техосмотру. Теперь водителям нет необходимости возить с собой аптечку, аварийный знак и огнетушитель.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья наука станет более доступной. Все инвалиды 1, 2 и 3-й групп смогут получать второе высшее образование бесплатно. А дети с инвалидностью, которые учатся в школах и колледжах, но не живут в них, получат право на бесплатное двухразовое питание.
В интернете пометят всю рекламу. Согласно новым поправкам, все цифровые объявления будут маркироваться и учитываться в специально созданном для этого реестре. Главное для обычных пользователей сети – скрытая реклама будет запрещена. Теперь все продающие публикации и афиши будут обязательно иметь пометку «реклама».