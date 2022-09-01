1 сентября стартует прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году

Подать заявку можно до 17 октября. К участию приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны. Победителей конкурса определят до 20 января, финансирование поддержанных проектов начнется с начала февраля следующего года.

К слову, Башкортостан ежегодно становится лидером по количеству участников конкурсов и объемам привлеченных средств Фонда президентских грантов. Кроме того, НКО, которые участвуют в конкурсах Фонда президентских грантов и заявляют о себе на качественном уровне, получают не только хороший опыт, но и репутацию надежного партнера, считают эксперты. А опыт некоммерческой организации в успешной реализации проектов дает возможность получать высокие баллы при участии уже в других грантовых конкурсах.