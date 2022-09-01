Соцконтракт: как в Башкирии помогают малоимущим

Доплата, тем, кто в поисках работы. В Башкортостане реализуется программа поддержки малоимущих. Соцконтракт предполагает не только трудоустройство безработных, но и материальную поддержку в дополнение к зарплате.

Зарплаты на прежнем месте работы одинокой маме с двумя детьми не хватало. Уволившись, женщина встала на учет по безработице. В центре занятости она узнала, что сможет не просто найти работу – бонусом ее поддержат материально. Будучи в статусе малоимущей, женщина заключила социальный контракт.

Удобно. Выплаты четыре месяца. Нина Лопатина

Сегодня Нина Лопатина заведует канцелярией в детской поликлинике № 4. Зарплата устраивает, менять место работы она не собирается. Через соцконтракт в этом же медучреждении трудоустроена и Лира Лобастова. Женщина пару лет сидела дома. Два месяца назад обратилась в центр занятости и уже осваивает новую должность.

Я провожу пациентов в кабинет, отвечаю доброжелательно. Слежу за порядком. Решаю вопросы. Лира Лобастова

Соцконтракт – это адресная помощь тем, кто в поисках работы. Заключают его только с малоимущими. Даже после трудоустройства они продолжают получать поддержку в течение еще трех месяцев. К зарплате на сегодня это дополнительно 13 тысяч 200 рублей.

Когда заключается соцконтракт первый, он пока ищет работу. Потом трудоустроился и еще получает выплаты. Игорь Вязов, директор филиала Центра занятости г.Уфы по Калининскому району