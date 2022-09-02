В Уфе завершился конкурс деревянных скульптур «Форма изгиба»

В этом году он прошел во второй раз в рамках нацпроекта «Культура». Остались представить арт-объекты жюри и подготовить их к установке.

Целую неделю Динар Сайфитдинов вырезал скульптуру «Кресло с куницей». Свой арт-объект он посвятил башкирской столице. Теперь он ждёт, что скажут эксперты и не теряет надежду на победу.

Конкурс «Форма изгиба» прошел в два этапа. Первый – отборочный тур. Любой желающий до 16 лет мог отправить фотографии своих работ. Во второй этап прошли 13 скульпторов. Здесь как профессионалы, так студенты и любители.