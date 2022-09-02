Радий Хабиров дал старт работе нового туристско-информационного центра в Уфе

В одном месте гости региона могут узнать самые популярные направления, спланировать свой отдых и маршрут, забронировать гостиницу или организовать трансфер. В Башкортостане продолжают создавать комфортную инфраструктуру для отдыха, что уже дает результаты. По итогам прошлого года республику посетили 3,5 миллиона туристов, общие затраты которых составили 13 миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил, что сейчас у туриндустрии Башкортостана время возможностей для привлечения туристов. Для этого они должны уметь предлагать новые продукты.