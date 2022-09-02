Радий Хабиров дал старт работе нового туристско-информационного центра в Уфе

В Гостином дворе открылся круглогодичный туристско-информационный центр. В запуске объекта принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В одном месте гости региона могут узнать самые популярные направления, спланировать свой отдых и маршрут, забронировать гостиницу или организовать трансфер. В Башкортостане продолжают создавать комфортную инфраструктуру для отдыха, что уже дает результаты. По итогам прошлого года республику посетили 3,5 миллиона туристов, общие затраты которых составили 13 миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил, что сейчас у туриндустрии Башкортостана время возможностей для привлечения туристов. Для этого они должны уметь предлагать новые продукты.
В следующем году также планируется увеличить финансирование проекта «Башкирское долголетие». Это позволит увидеть туристические достопримечательности республики 20 тысячам жителей региона преклонного возраста. В этом году квота по этой программой составляет 10 тысяч человек. Глава Башкортостана также отметил, что больше внимания стоит уделять событийному туризму и проводить такие фестивали гостеприимства, как «Купец 2.0» в Стерлитамаке, «Бирское яблоко», фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» в Буздякском районе.