Радий Хабиров посетил тематический двор «Лукоморье» в Уфе

Всего в 2022 году в программе «Башкирские дворики» участвуют 15 дворовых территорий Уфы, охватывающих 54 многоквартирных дома. На эти цели направили порядка 300 млн рублей, которые выплатят подрядчикам из республиканского и городского бюджетов после приёмки обновлённых дворовых пространств.