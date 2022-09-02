Радий Хабиров посетил тематический двор «Лукоморье» в Уфе

Двор благоустроили по мотивам сказок Александра Пушкина по республиканской программе «Башкирские дворики». Концепцию общественного пространства разработали в соответствии с названием улицы, которая носит имя великого русского поэта.
Во дворе разместили деревянные фигуры сказочных героев. В будущем здесь планируют разбить аллею по мотивам поэмы «Руслан и Людмила». Кроме того, ко Дню республики во дворе появится фигура Александра Пушкина.
Всего в 2022 году в программе «Башкирские дворики» участвуют 15 дворовых территорий Уфы, охватывающих 54 многоквартирных дома. На эти цели направили порядка 300 млн рублей, которые выплатят подрядчикам из республиканского и городского бюджетов после приёмки обновлённых дворовых пространств.