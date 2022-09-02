В Башкирии работников финансовой сферы поздравили с профессиональным праздником

Сегодня у нас реализуются семь моделей инициативного бюджетирования, мы смело вошли в реализацию нового федерального закона о государственном муниципальном социальном заказе, который способствует развитию негосударственного сектора нашей экономики, более справедливому, прозрачному распределению государственных финансовых ресурсов. И таких новаций очень много. Это и программа жилстройсбережений, которая была рождена именно в Министерстве финансов Республики Башкортостан.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан