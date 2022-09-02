В Башкирии работников финансовой сферы поздравили с профессиональным праздником

В Уфе поздравили профессионалов финансовой сферы. Работникам, которые посвятили жизнь цифрам, вручили благодарственные письма, торжественно присвоили заслуженные звания. Отметили лучшие коллективы.
День финансиста отмечают в России 8 сентября. Текущий год – юбилейный. Министерству финансов исполнилось 220 лет. Башкортостан для ведомства – особый регион. В республике часто запускают практики, которые впоследствии внедряются по всей стране.
Лидерами становятся и совсем молодые ребята. На Всероссийской финансовой олимпиаде среди старшеклассников участники из Башкортостана установили рекорд. Было заявлено более 3 тысяч учащихся из нашего региона. В финал вышли более 500 из них, 19 стали победителями. Многие мечтают связать свою жизнь со сферой финансов.