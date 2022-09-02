В Башкирии работников финансовой сферы поздравили с профессиональным праздником

В Уфе поздравили профессионалов финансовой сферы. Работникам, которые посвятили жизнь цифрам, вручили благодарственные письма, торжественно присвоили заслуженные звания. Отметили лучшие коллективы.

День финансиста отмечают в России 8 сентября. Текущий год – юбилейный. Министерству финансов исполнилось 220 лет. Башкортостан для ведомства – особый регион. В республике часто запускают практики, которые впоследствии внедряются по всей стране.

Сегодня у нас реализуются семь моделей инициативного бюджетирования, мы смело вошли в реализацию нового федерального закона о государственном муниципальном социальном заказе, который способствует развитию негосударственного сектора нашей экономики, более справедливому, прозрачному распределению государственных финансовых ресурсов. И таких новаций очень много. Это и программа жилстройсбережений, которая была рождена именно в Министерстве финансов Республики Башкортостан.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан
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Лидерами становятся и совсем молодые ребята. На Всероссийской финансовой олимпиаде среди старшеклассников участники из Башкортостана установили рекорд. Было заявлено более 3 тысяч учащихся из нашего региона. В финал вышли более 500 из них, 19 стали победителями. Многие мечтают связать свою жизнь со сферой финансов.

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