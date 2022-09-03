В Башкирии общее число выявленных фактов коронавируса достигло 300 000

В Башкирии общее число выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии достигло отметки в 300 тысяч. В Минздраве республики озвучили актуальные на 3 сентября данные.
Сообщается, что за сутки было зарегистрировано 447 фактов заражения, за весь период – 300 037 случаев. Выписано по выздоровлению 291 536 пациентов, у которых ранее подтвердили коронавирус. За сутки выписали 96 пациентов.
Также за период пандемии скончались от Covid-19 5 786 человек, за сутки смертей не зарегистрировали. В стационарах на лечении сегодня находятся 253 пациента.