В Башкирии «Диктант Победы» написали свыше 200 тыс человек

Больше 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте «Диктант Победы». Сегодня в четвертый раз прошла международная патриотическая акция. С каждым годом желающих проверить знания по истории Второй мировой войны и Великой Отечественной становится больше. В республике тест писали на 238 площадках. Присоединиться к акции можно было и дистанционно. 

Здесь не поможет знание законов и норм. Депутаты и чиновники взяли ручки и тестовые бланки. На ответы дается всего 45 минут. Многие пишут «Диктант Победы» уже четвертый год подряд. Кто-то – впервые. Житель Донбасса присоединился к акции в Башкортостане.

Решили проверить знания, насколько мы знаем своих дедов и прадедов.

Евгений Кухаришин, участник «Диктанта Победы»

Для участников диктанта нет ограничений по возрасту. Достаточно было заранее для себя определить площадку – очно или дистанционно. 

В Башкортостане задействованы 238 площадок, зарегистрировались более 200 тысяч человек

Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Почти экзаменационная атмосфера – пользоваться гаджетами не рекомендовано. С собой ничего лишнего. Ответить необходимо на 25 вопросов. Вставить пропущенные слова в тексте, по отрывкам назвать произведение, событие или по фото узнать участника военных действий.

Тесты на историческую грамотность, а также воспитание молодежи. И передавать им правду о войне.

Зарина Газизова, начальник управления по воспитательной работе БашГУ
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7 мая 2019 год. 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День, когда впервые был написан «Диктант Победы». В прошлом году свои знания по истории  проверили 1,5 млн человек по всему миру.

Разрушают памятники, на Западе их уничтожают. Это больно.

Александр Верещагин, Доктор исторических наук, участник «Диктанта Победы»

В ожидании полета писали диктант пассажиры и работники международного аэропорта «Уфа». Библиотеки, вузы – уже традиционные площадки для диктанта по всей республике.

Фото №1 - В Башкирии «Диктант Победы» написали свыше 200 тыс человек

В «Диктанте Победы» приняли участие более 200 сибайцев, 16,5 тыс. горожан – дистанционно. За правильность ответов не переживают, больше – за сохранение исторической правды.

Не надо переписывать историю.

Фуат Сулейманов, кандидат исторических наук

Результаты диктанта можно будет узнать через два месяца на официальном сайте проекта. Лучшим по знанию истории войны добавят баллы при поступлении, также победители получат приглашение на самый масштабный Парад Победы на Красной площади.

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