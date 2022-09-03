В Башкирии «Диктант Победы» написали свыше 200 тыс человек

Больше 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте «Диктант Победы». Сегодня в четвертый раз прошла международная патриотическая акция. С каждым годом желающих проверить знания по истории Второй мировой войны и Великой Отечественной становится больше. В республике тест писали на 238 площадках. Присоединиться к акции можно было и дистанционно.

Здесь не поможет знание законов и норм. Депутаты и чиновники взяли ручки и тестовые бланки. На ответы дается всего 45 минут. Многие пишут «Диктант Победы» уже четвертый год подряд. Кто-то – впервые. Житель Донбасса присоединился к акции в Башкортостане.

Решили проверить знания, насколько мы знаем своих дедов и прадедов. Евгений Кухаришин, участник «Диктанта Победы»

Для участников диктанта нет ограничений по возрасту. Достаточно было заранее для себя определить площадку – очно или дистанционно.

В Башкортостане задействованы 238 площадок, зарегистрировались более 200 тысяч человек Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Почти экзаменационная атмосфера – пользоваться гаджетами не рекомендовано. С собой ничего лишнего. Ответить необходимо на 25 вопросов. Вставить пропущенные слова в тексте, по отрывкам назвать произведение, событие или по фото узнать участника военных действий.

Тесты на историческую грамотность, а также воспитание молодежи. И передавать им правду о войне. Зарина Газизова, начальник управления по воспитательной работе БашГУ

7 мая 2019 год. 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День, когда впервые был написан «Диктант Победы». В прошлом году свои знания по истории проверили 1,5 млн человек по всему миру.

Разрушают памятники, на Западе их уничтожают. Это больно. Александр Верещагин, Доктор исторических наук, участник «Диктанта Победы»

В ожидании полета писали диктант пассажиры и работники международного аэропорта «Уфа». Библиотеки, вузы – уже традиционные площадки для диктанта по всей республике.

В «Диктанте Победы» приняли участие более 200 сибайцев, 16,5 тыс. горожан – дистанционно. За правильность ответов не переживают, больше – за сохранение исторической правды.

Не надо переписывать историю. Фуат Сулейманов, кандидат исторических наук