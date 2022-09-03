В Башкирии «Диктант Победы» написали свыше 200 тыс человек

Больше 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте «Диктант Победы». Сегодня в четвертый раз прошла международная патриотическая акция. С каждым годом желающих проверить знания по истории Второй мировой войны и Великой Отечественной становится больше. В республике тест писали на 238 площадках. Присоединиться к акции можно было и дистанционно.
Здесь не поможет знание законов и норм. Депутаты и чиновники взяли ручки и тестовые бланки. На ответы дается всего 45 минут. Многие пишут «Диктант Победы» уже четвертый год подряд. Кто-то – впервые. Житель Донбасса присоединился к акции в Башкортостане.
Для участников диктанта нет ограничений по возрасту. Достаточно было заранее для себя определить площадку – очно или дистанционно.
Почти экзаменационная атмосфера – пользоваться гаджетами не рекомендовано. С собой ничего лишнего. Ответить необходимо на 25 вопросов. Вставить пропущенные слова в тексте, по отрывкам назвать произведение, событие или по фото узнать участника военных действий.
7 мая 2019 год. 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День, когда впервые был написан «Диктант Победы». В прошлом году свои знания по истории проверили 1,5 млн человек по всему миру.
В ожидании полета писали диктант пассажиры и работники международного аэропорта «Уфа». Библиотеки, вузы – уже традиционные площадки для диктанта по всей республике.
В «Диктанте Победы» приняли участие более 200 сибайцев, 16,5 тыс. горожан – дистанционно. За правильность ответов не переживают, больше – за сохранение исторической правды.
Результаты диктанта можно будет узнать через два месяца на официальном сайте проекта. Лучшим по знанию истории войны добавят баллы при поступлении, также победители получат приглашение на самый масштабный Парад Победы на Красной площади.