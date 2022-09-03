В Башкирии захоронили останки красноармейца, погибшего почти 80 лет назад

Вернулся домой спустя 80 лет. В Давлекановском районе похоронили солдата Великой Отечественной войны. В городе прошел торжественный митинг, посвященный возвращению героя. Останки погибшего красноармейца передали поисковики из Новгородской области.

Отцовскую медаль он впервые берет в руки, будучи уже сам в орденах. Мутигуллу Ильясова на фронт провожал пятилетний сынишка, ещё не знающий, что такое война. А встречает 87-летний дедушка, познавший голодные годы и жизнь в детском доме. Мама умерла в конце 30-х во время родов, отца не стало в 43-м.

Он отправился на войну добровольцем, хотя была возможность остаться дома. Мутигулле Ильясову дали бронь как председателю колхоза. Армии требовался хлеб, и он, считало руководство, должен воевать, но на трудовом фронте. И всё же в 42-м многодетный отец добился своего. Ильясов вступил в ряды Красной армии медиком. Останки 46-летнего солдата обнаружили в Новгородской области поисковики местного отряда «Пирамида». Установить личность удалось благодаря номерной медали «За Отвагу». Информацию передали поисковикам в Давлеканово. И там уже за дело взялась командир поискового отряда«ВАУРовец».

Спустя 79 лет после гибели его хоронят с почестями по мусульманским обычаям в родной деревне Аюханово. Не все дети дождались возвращение отца.