Жители Башкирии смогут увидеть сближение Луны и Сатурна

В ночь с 8 на 9 сентября жители Башкирии смогут увидеть удивительное космическое явление – сближение Луны и Сатурна.
Как сообщает Уфимский планетарий, почти полная Луна пройдет рядом с Сатурном. В полночь их будет видно на юге невысоко над горизонтом. Сатурн будет расположен немного выше и правее Луны. Он будет выглядеть ярче всех звезд.
Взойдет Сатурн 8 сентября на юго-востоке в 19:09 по уфимскому времени. Луна появится на 40 минут позже. Оба светила будут видны в созвездии Козерога.
Фото: Уфимский планетарий.