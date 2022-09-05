В Минсельхозе Башкирии прокомментировали рекордные результаты зерноуборочной кампании

Урожай зерновых в республике в этом году уже преодолел отметку в 4 млн тонн. Об этом сегодня в соцсетях рассказал Радий Хабиров. При этом Глава Башкортостана отметил, что убрано чуть более 80% процентов площадей, а хорошему результату способствовала и погода в этом сезоне.

«С дождями и убирать будет сложнее, но я уверен в наших силах и знаю, что все, что возможно, наши аграрии сделают», – написал руководитель региона. Отметим, что нынешний урожай – один из рекордных в истории республики. Предыдущий раз более 4 млн тонн башкирские аграрии собирали в 2019 году. Такие результаты стали возможны благодаря господдержке отрасли, её активной интеграции с наукой и благодаря современной сельхозтехнике, которая активно закупается в регионе в последние три года.

Руководитель аграрного ведомства Ильшат Фазрахманов в свою очередь сообщил, что хлеборобы сейчас будут максимально использовать погодные окна. Хорошему урожаю способствовала и грамотная работа аграриев на полях на протяжении всего сезона.

Техника, которую мы обновляли за последние три года. Довольно большую сумму – около 48 млрд рублей – аграрии инвестировали в хорошую высокопроизводительную сельхозтехнику. Сегодня работает достаточно большой объем зерноуборочных комбайнов. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан