5,5 тыс. участников из 23 стран: итоги VIII Уфимского международного марафона

В столице республики прошел очередной международный марафон. Он собрал 5,5 тысячи участников из 23 стран и стал единственным из топ-10 российских марафонов, побивших по показателям допандемийный рекорд. На старт вышли победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы страны и просто любители здорового образа жизни.
Восьмой Уфимский международный марафон стал самым массовым за всю историю проекта. На старт вышли свыше 5,5 тысяч участников.
Дистанции выбирали по силам. Можно было пробежать 2, 5 или 10 километров, а также полумарафон или марафон в 42 километра. Отдельно финишировали любители скандинавской ходьбы и дети.
Подобные мероприятия – тяжелое испытание не только для спортсменов, но и для организаторов. Необходимо разделить стартующих по времени, экипировать участников, организовать перекрытие дороги, следить за ходом по дистанции.
Первыми отправились на дистанцию роллер-марафонцы и хэнд-байкеры. 18,5 минут понадобилось Виктору Торупу на прохождение 10-километровой дистанции. Датский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр не дал усомниться в своей победе.
Она тушила лесные пожары, рассказывала о работе в ковидной «красной зоне», помогала убирать урожай, сидя за рулем комбайна, и спасала животных. А с недавнего времени корреспондент службы новостей БСТ Анастасия Ильчибаева начала подготовку к серии соревнований по триатлону на длинную дистанцию Ironman. И первая маленькая победа над собой состоялась на финише десятки.
Самым массовым получился забег на 10 километров. Это расстояние решили преодолеть полторы тысячи желающих. Представитель Мелеуза Закир Гадельшин и уфимец Александр Степанов уже не в первый раз выясняют отношения в финишном коридоре. На этот раз на долю секунды быстрее был Гадельшин.
Бежали по одному и парами. Антон Калентьев и Лейсан Яхина привлекли внимание не только внешним видом, но и результатом. Девушка преодолела 21 километр за один час и 22 минуты и стала победительницей полумарафона.
Финишировали с детьми и домашними животными. Бруна – полноценный партнёр в тренировках. И в уфимском забеге она стала частью команды.
Каждый участник забега получил медаль международного марафона, а участники, пробежавшие всю серию Bashrun, – еще одну награду «За приверженность к бегу».