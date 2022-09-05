5,5 тыс. участников из 23 стран: итоги VIII Уфимского международного марафона

В столице республики прошел очередной международный марафон. Он собрал 5,5 тысячи участников из 23 стран и стал единственным из топ-10 российских марафонов, побивших по показателям допандемийный рекорд. На старт вышли победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы страны и просто любители здорового образа жизни.

Восьмой Уфимский международный марафон стал самым массовым за всю историю проекта. На старт вышли свыше 5,5 тысяч участников.

На сегодняшний день это один из первых марафонов в России, когда удалось перегнать показатели допандемийного периода 2019 года. Денис Назаров, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Дистанции выбирали по силам. Можно было пробежать 2, 5 или 10 километров, а также полумарафон или марафон в 42 километра. Отдельно финишировали любители скандинавской ходьбы и дети.

Подобные мероприятия – тяжелое испытание не только для спортсменов, но и для организаторов. Необходимо разделить стартующих по времени, экипировать участников, организовать перекрытие дороги, следить за ходом по дистанции.

Никогда в истории Башкортостана и Уфы не стартовало одновременно 5 500 человек, в 2019 году 5 400 человек вышли на старт. Владислав Литвинчук, директор Уфимского международного марафона

Я бежал с кардиоподдержкой и смотрел диапазон пульса. К сожалению, не каждый день удается заниматься спортом, поэтому смотрели за самочувствием. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Первыми отправились на дистанцию роллер-марафонцы и хэнд-байкеры. 18,5 минут понадобилось Виктору Торупу на прохождение 10-километровой дистанции. Датский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр не дал усомниться в своей победе.

Это современный мегаполис, и приходилось бежать среди домов и других городских зданий. Сначала в гору, потом вниз. И было непросто победить. Виктор Торуп, победитель Уфимского международного марафона среди роллеров на дистанции 10 км

23 страны – это хороший показатель международных участников, и более 400 городов – это хорошее спортивное мероприятие. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Она тушила лесные пожары, рассказывала о работе в ковидной «красной зоне», помогала убирать урожай, сидя за рулем комбайна, и спасала животных. А с недавнего времени корреспондент службы новостей БСТ Анастасия Ильчибаева начала подготовку к серии соревнований по триатлону на длинную дистанцию Ironman. И первая маленькая победа над собой состоялась на финише десятки.

Если бы можно было раздвоиться, я бы и с плакатами стояла, людей поддерживала, потому что это просто прекрасные люди, спасибо тем, кто с балконов кричал и подбадривал. Анастасия Ильчибаева, участница Уфимского международного марафона, корреспондент телеканала БСТ

Сегодня этот проект поддержан на правительственном уровне, потому что выделен грант на его проведение. Самое главное – это обратная связь от участников марафона и от семей. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Самым массовым получился забег на 10 километров. Это расстояние решили преодолеть полторы тысячи желающих. Представитель Мелеуза Закир Гадельшин и уфимец Александр Степанов уже не в первый раз выясняют отношения в финишном коридоре. На этот раз на долю секунды быстрее был Гадельшин.

Бежали по одному и парами. Антон Калентьев и Лейсан Яхина привлекли внимание не только внешним видом, но и результатом. Девушка преодолела 21 километр за один час и 22 минуты и стала победительницей полумарафона.

Через месяц свадьба, я увидела что за рубежом кто-то так сделал, прочитала статью и тоже захотела. Лейсан Яхина, победительница Уфимского международного марафона на дистанции 21 км

Финишировали с детьми и домашними животными. Бруна – полноценный партнёр в тренировках. И в уфимском забеге она стала частью команды.