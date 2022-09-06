В центре Уфы прошла «эвакуация» школы

Возле полилингвальной гимназии №1 очевидцы наблюдали несколько пожарных машин. Школьники и сотрудники образовательного учреждения были эвакуированы. Так прошли учения МЧС. По легенде, огонь начался на цокольном этаже здания.

Этот звонок точно не только для учителя. Паники нет. Даже наоборот. Многие школьники рады прерванному уроку. Ученики в сопровождение учителя и под контролем прибывших спасателей покидают здание. Автоматическая система сразу же передала сигнал в ближайшую пожарную часть.

Эвакуация идет через несколько выходов, чтобы не создавать давку. А работа пожарных – идти в горящее здание, когда остальные из него бегут.

На месте развернут штаб. К руководителю стекает вся информация. Пожарным необходимо знать и об особенностях строения здания.

Несмотря на большую площадь поисков, спасатели быстро обнаружили пострадавшего. Пока одни занимаются эвакуацией, другие продвигаются к очагу возгорания.

К огню пожарные подходят с двух сторон. В учениях очаг возгорания изображают красные флажки. Так что подавать воду необязательно – огонь ликвидирован.