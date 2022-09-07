В Башкирии 1 сентября почти 30 магазинов нарушили запрет на продажу алкоголя

Активистами проекта «Безопасная республика» в Уфе выявлена точка общепита, где открыто торговали спиртными напитками в День знаний. Напомним, 1 сентября действовал запрет на продажу алкоголя.

Магазин круглосуточно реализовывал спиртное во все праздники, не имея на это соответствующих документов. По выявленному факту проводится проверка.

Всего в День знаний на незаконной продаже спиртного в республике попались почти 30 различных организаций. Продавцами было отпущено свыше 100 единиц алкогольной продукции. Штраф за такое нарушения для должностных лиц составляет от  20 до  40 тыс. руб., для юридических – от 100 до 300  тыс.  руб.

Фото №1 - В Башкирии 1 сентября почти 30 магазинов нарушили запрет на продажу алкоголя
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