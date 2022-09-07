В Башкирии 1 сентября почти 30 магазинов нарушили запрет на продажу алкоголя

Всего в День знаний на незаконной продаже спиртного в республике попались почти 30 различных организаций. Продавцами было отпущено свыше 100 единиц алкогольной продукции. Штраф за такое нарушения для должностных лиц составляет от 20 до 40 тыс. руб., для юридических – от 100 до 300 тыс. руб.