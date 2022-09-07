В Уфе завершается строительство двух проблемных домов

В Уфе около 300 семей вскоре въедут в новые квартиры. На пересечение улиц Лесотехникума и Энтузиастов подходит к концу строительство двух долгостроев. В прошлом году за дома взялся новый застройщик. Продолжить работы удалось благодаря поддержке Фонда защиты прав дольщиков.
Жить в ожидании – то, к чему Константин с семьёй уже успели привыкнуть. И то, о чём так хотят поскорее забыть.
В первый класс старшая дочка должна была пойти в школу неподалёку. Не сбылось. А за время, что стройка простаивала, у Константина успели родиться ещё двое детей. Ремонтом в новой квартире планировали заняться ещё в 2018-м. Но все эти годы семья с детьми ютилась у родителей.
Застройщик «Самострой» с многомиллионными долгами перед подрядчиками и сотнями дольщиков признан банкротом. Несколько лет будущее двух домов на Лесотехникума было под вопросом, пока здания не передали республиканскому Фонду защиты прав дольщиков. Сейчас работы подходят к финальному этапу. Рады этому и строители.
Новому застройщику пришлось нелегко, так как многое приходилось переделывать. Окна везде были демонтированы, заново штукатурили стены.
В одном из двух домов уже идёт чистовая отделка. Поклейка обоев, установка дверей – строители стараются завершить перед наступлением холодов все сезонные работы.