В Буздякском районе Башкирии приступили к сбору сахарной свеклы

260 центнеров корнеплодов с гектара в первый день уборки. В Буздякском районе приступили к сбору сахарной свёклы. Пока урожайность немного уступает показателям прошлого года, а вот сахаристость в этом сезоне наоборот выше.
182 гектара сахарной свёклы вблизи села Тюрюшево Буздякского района. На этом поле был посеян гибрид «Занзибар». Хоть лето и было жарким, почти как на одноименном архипелаге у восточного побережья Африки, дождей на башкирских полях не хватило.
Последний продуктивный дождь в районе, говорят аграрии, прошел 20 июня. Потом два месяца было сухо. Такая погода, конечно, оказалась благоприятной для зерновых, чего не скажешь о свёкле. Хотя сахаристость сладких корнеплодов в этом году выше: 22-25% против прошлогодних 18%. Теперь, чтобы убрать выращенный урожай, снова нужны дожди.
Если хлеборобам осадки пока не нужны, свекловоды ждут дождей. Они, конечно, приступили к уборке сладких корнеплодов, но процесс идёт достаточно сложно. Земля очень сухая и твёрдая.
Аграрии надеются, что в ближайшее время увеличится не только содержание влаги в почве, но и количество собираемых корнеплодов. Ожидаемая средняя урожайность составляет 300 центнеров с гектара, как и в прошлом году.
Если в Буздякском районе только приступили к уборке сахарной свеклы, аграрии Давлекановского и Альшеевского районов на поля вышли в последние дни августа. Ими собрано более 40 тысяч тонн корнеплодов. На Раевском сахарном заводе с нового урожая уже получили три тысячи тонн готовой продукции.