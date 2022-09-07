В Буздякском районе Башкирии приступили к сбору сахарной свеклы

260 центнеров корнеплодов с гектара в первый день уборки. В Буздякском районе приступили к сбору сахарной свёклы. Пока урожайность немного уступает показателям прошлого года, а вот сахаристость в этом сезоне наоборот выше.

182 гектара сахарной свёклы вблизи села Тюрюшево Буздякского района. На этом поле был посеян гибрид «Занзибар». Хоть лето и было жарким, почти как на одноименном архипелаге у восточного побережья Африки, дождей на башкирских полях не хватило.

В это году урожай меньше, чем в прошлом. Пока первое поле убираем 182 гектара, пока в данный момент контрольная копка показывает 260 центнеров с гектара. Ранис Минниханов, ведущий агроном Буздякского подразделения

Последний продуктивный дождь в районе, говорят аграрии, прошел 20 июня. Потом два месяца было сухо. Такая погода, конечно, оказалась благоприятной для зерновых, чего не скажешь о свёкле. Хотя сахаристость сладких корнеплодов в этом году выше: 22-25% против прошлогодних 18%. Теперь, чтобы убрать выращенный урожай, снова нужны дожди.

Если хлеборобам осадки пока не нужны, свекловоды ждут дождей. Они, конечно, приступили к уборке сладких корнеплодов, но процесс идёт достаточно сложно. Земля очень сухая и твёрдая.

Аграрии надеются, что в ближайшее время увеличится не только содержание влаги в почве, но и количество собираемых корнеплодов. Ожидаемая средняя урожайность составляет 300 центнеров с гектара, как и в прошлом году.

В нашем отделении 2159 гектаров сахарной свеклы. К уборке сахарной свеклы приступили 6 сентября двумя комбайнами. Сегодня запустили еще два комбайна. На сегодняшний день у нас копают четыре комбайна. Идеал Ишмухаметов, управляющий Буздякским подразделением предприятия «Башкир-Агроинвест»