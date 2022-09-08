В Уфе отметили журналистов, принявших участие в организации фестиваля «Башкирская лошадь»

Первый республиканский фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты», по данным «Медиалогии», стал одним из самых значимых и эффективных событий в республике. Такую информацию озвучил руководитель Агентства по печати и СМИ.

Максим Ульчев сегодня отметил журналистов за активное участие в организации и проведении «Башкирской лошади». Благодарственные письма от первого заместителя премьер-министра правительства, председателя республиканского оргкомитета фестиваля Азата Бадранова получили порядка 40 работников республиканских и районных СМИ. Среди награждённых – сотрудники телеканала БСТ и, конечно, журналисты баймакских средств массовой информации, на чьей земле прошло масштабное мероприятие.