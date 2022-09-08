В Башкирии значительно стал дешевле лук

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на социально значимые продукты в Башкирии.
Так, за последнюю неделю сильнее всего упал в цене репчатый лук (13,2%). Теперь килограмм этого овоща в среднем по республике можно купить за 32 рубля. Также значительно стали дешевле морковь (12,5%) и свекла (8,4%).
В перечень ставших доступней продуктов также вошли (0,2-7%): цельное пастеризованное молоко, бананы, баранина, говядина, творог, сыры, сметана, куры, шлифованный рис, маргарин, печенье, гречневая крупа, вермишель, пшено, свежие огурцы и помидоры, белокочанная капуста, сухие молочные смеси для детского питания и картофель.
А вот значительно подорожали овощные консервы для детского питания. Их цена за неделю выросла на 5,3%.
В список ставших дороже продуктов также вошли (0,1-4,4%): сахар-песок, мясные консервы для детского питания, сливочное и подсолнечное масло, мороженая рыба, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, мука, стерилизованное молоко, яблоко, сосиски, сардельки, свинина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, шоколадные конфеты, все виды колбас, яйца, черный чай и макароны.