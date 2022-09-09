Стали известны результаты массовых рейдов ГИБДД в Башкирии

Госавтоинспекция Башкирии продолжает усиленно следить за дорожно-транспортной ситуацией на дорогах. В республике проводятся массовые рейды ГИБДД, которые направлены на профилактику несчастных случаев. В очередные рейды с инспекторами отправились корреспонденты районных газет. Журналисты рассказали, кого чаще всего останавливают на дорогах региона.
Пьяная мать посадила за руль 13-летнюю дочку
В селе Ташбулатово инспекторы остановили автомобиль, двигающийся с одной включенной фарой. За рулем оказалась 13-летняя девочка! Тут же выскочила возмущенная пассажирка, которая оказалась мамой подростка, к тому же выпившей. Больше всего её привело в негодование то, что на этой улице гибддшников не должно было быть, а они были. «Почему вы здесь патрулируете?» — вопрошала женщина. Получалось, что виновата не она, а патрульная машина, оказавшаяся не в то время и не в том месте. По словам женщины, она ничего не нарушала, а всего лишь учила дочь водить машину. «Во-первых, вы не инструктор по вождению, во-вторых, хорошо, что мы встретились, а не какой-нибудь внезапно возникший на дороге пешеход», — пытался вразумить ее сотрудник ГИБДД.
Все точки над i расставила объяснительная, которую с нее взяли. Как оказалось, женщина уже много лет лишена водительского удостоверения, к тому же попадалась в поле зрения ГИБДД совсем недавно. Тогда ей объяснили, что третье нарушение — и её ждет уголовная ответственность. Похоже, поэтому женщина и посадила за руль дочь. «В данном случае вы передали управление ТС лицу, заведомо не имеющему права управления. Ваше дело будет передано в административную комиссию», — разъяснил ей старший лейтенант полиции. Об этом пишет газета Абзелил.
В сельском чате уже предупредили о проверке
«В Стерлитамакском районе особое внимание сотрудников ГИБДД направлено автодорогам Стерлитамак - Красноусольский, Стерлитамак - Федоровка, Стерлитамак - Раевский, Стерлитамак - Салават. К слову, последнее направление считается одним из наиболее аварийно-опасных. Однако антирейтинг самых опасных из-за большого количества дорожно-транспортных происшествий участков дорог возглавляет республиканское полотно: Уфа - Оренбург», - пишут «Сельские нивы».
«Погибают взрослые и, что еще страшнее - дети. А ведь в большинстве случаев трагедий можно было избежать, если бы каждый участник дорожного движения соблюдал скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и воздержался от употребления алкоголя и выполнения опасных маневров», - говорит инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД по Стерлитамакскому району Рэдик Аскаров. За его плечами 17 лет службы в районном отделе ГИБДД. За свою практику он видел сотни аварий, в том числе со смертельным исходом. Зрелище не для слабонервных.
На подъезде к селу Мариинский сотрудники полиции замечают подозрительный белый внедорожник, движущийся по проселочной дороге между полями. Мчимся за ним. Настигаем, проверяем. Всё в порядке. На вопрос, почему водитель ехал не по трассе, а полевыми дорогами, поясняет: хотел срезать путь. В Мариинском проверяющие то тут, то там останавливают водителей, но придраться не к чему: документы в порядке, за рулем - трезвые и адекватные люди. Наверняка уже в сельском чате в ватсапе предупредили друг друга.
«Оповещение в популярных мессенджерах тоже своего рода профилактика ДТП, - говорят сотрудники ГИБДД. - Водитель, зная, что неподалеку дежурят, откажется везти детей без автокресла, молодежь не сядет за руль «подшофе» и без водительского удостоверения».
За семь месяцев текущего года по вине пьяных водителей в Башкирии погиб 41 человек, произошло 147 аварий, в которых 186 человек получили травмы разной степени тяжести.
Застукали лишенника
«За наше совместное дежурство (с пятницы по воскресенье) составили более 25 протоколов об административном правонарушении. Один водитель попался в нетрезвом состоянии. В Новопавловке мы «поймали» злостного нарушителя. Мужчина, уже будучи лишенным права управления автомобилем, снова сел за руль. Прошел медосвидетельствование - дунул в алкотестер. Результат - трезв. Однако нарушение налицо, наказание - штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Нарушитель со всем согласился, протокол подписал. Тут же, пока оформляли лишенника, остановили машину - водитель не был пристегнут ремнями безопасности. Мужчина явно был недоволен тем, что его «застукали», и пытался доказать свою невиновность. Но в итоге подписал протокол», - сообщают «Зианчуринские зори».
Пьяный водитель на тракторе протаранил дом
Пред нами юный лихач на мотоцикле, без мотошлема. По громкой связи полицейские просят остановиться, но мальчишка продолжает движение, постоянно оглядываясь.
«Нам нельзя их преследовать, вот так разгонится, разобьется. А мы потом виноваты будем», - сетуют инспекторы корреспонденту газеты «Белорецкий рабочий». Они уточняют, что шлем нужен при езде на любом виде мототранспорта. Но об этом часто забывают и юные водители, которые в принципе не имеют права на них кататься, и родители, покупающие эти не дешевые «игрушки».
За прошедшие выходные в отделе ГИБДД по Белорецкому району зарегистрировали два ДТП. Одно произошло в Тирляне, где «Нива» столкнулась с мопедом, которым управлял 10-летний подросток. В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир мототранспортного средства. Второе ДТП произошло в Шигаево. Там местный житель, будучи пьяным, не имея водительского удостоверения, управлял трактором - выгружал сено в огороде. Сельчанин не справился с управлением, трактор покатился в сторону жилого дома и въехал в чулан, при этом «зацепив» хозяйку дома. В результате ДТП женщину вместе с маленькой дочкой, которую она в тот момент укладывала спать, на «скорой» увезли в больницу.
Мотоциклист без прав решил покатать маму
За два рейдовых дня сотрудники ГИБДД Калтасинского района выявили 33 административных правонарушения. Самые распространённые - неправильное маневрирование на проезжей части, нарушение правил обгона, также были водители, игнорирующие ремни безопасности, перевозка детей без специальных удерживающих устройств, нарушение правил тонировки автомобилей.
«Время приближалось к двум часам ночи, когда дорожный патруль, работавший в селе Калтасы, обратил внимание на ночного мотоциклиста, ехавшего с двумя пассажирами. Водитель проигнорировал сигнал сотрудников остановиться и попытался скрыться. Но его остановили. За рулем мотоцикла оказался подросток, у которого не было прав, а одним из его пассажиров была мама», - пишет «Калтасинская заря».
В ближайшие выходные ГИБДД Башкирии снова проведет масштабные рейды! Инспектора будут ловить выпивших за рулем, обращать внимание, как перевозят детей, проверять, у всех ли водителей есть права. В рейдах задействованы средства массовой информации, которые в свою очередь покажут и расскажут о нетрезвых водителях. Никто ведь не хочет стать героем новостных лент?
Дрова под видом валежника
Обычный рейд у полиции, без преследований и стрельбы. В Кушнаренково для проверки документов остановили очередное авто. Легковая машина с большим тентованным прицепом, видно, что груженый. Сотрудники проверяют груз - дрова. Водитель заявил, что документов на древесину нет, что это валежник, который можно пилить и собирать. Для выяснения ситуации машину отправляют в отдел. Об этом пишет газета «Авангард».
Фокус не прошел
«Надежда на то, что в этот день нам попадется нетрезвый водитель, потихоньку пропадала. Материал с рейда для «районки» должен был быть скучным, но нам все-таки удалось поучаствовать на таком задержании. Сотрудники ДПС остановили ничем не приметную для нас «Хендай Акцент»: автомобиль ехал, не превышая скорости, фары включены, он даже «не вилял» на дороге, но, как оказалось, водитель был пьян. Отпираться от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения нарушитель не стал. В результате проверки алкотектор показал 0.295мг/л, на водителя оформили протокол», - сообщает «Красный ключ».
14-летний пьяный подросток разбил родительское авто
Около 22.00 на довольно широкой улице «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21144. Прибывшие сотрудники полиции освидетельствовали обоих на содержание алкоголя. Оказалось, что водитель иномарки — пьян. При допустимой норме алкоголя 0,16 мг он выдохнул в трубочку почти в семь раз больше. Объяснил же он свой маневр тем, что отвлекся на телефон. Вел себя слишком спокойно, не осознавая возможных более трагичных последствий. Хорошо, что обошлось без жертв. Водитель отечественного автомобиля получил сотрясение головного мозга и травму ноги. Виновник не пострадал.
«Гвоздем программы, объединившим в себе все глобальные темы рейда, стал 14-летний подросток, который в нетрезвом состоянии совершил ДТП. На улице Чапаева он на «Ниссане» врезался в металлическую опору. Не найдя для себя менее опасного развлечения, юный автолюбитель решил тайком от родителей, которые были в отъезде, покататься на авто. А перед этим опрокинул рюмашку… водки. Освидетельствование подтвердило присутствие незначительной дозы алкоголя. Не уяснил ребенок, что в его возрасте нельзя и алкоголь пить, и за руль садиться, и тем более это совмещать», - пишет с рейда «Октябрьский нефтяник».
Госномер украли
А вот, что пишет «Туймазинский вестник»: «Сотрудники остановили молодого человека. Мало того, что его «десятка» была затонирована и передвигалась с бешеным ревом, так еще у машины не оказалось госномера. Отсутствие госномера водитель объяснил тем, что его украли. А без машины он никак не успел бы добраться из деревни до места учебы – индустриального колледжа. Отсутствие госномера – нарушение серьезное. Поэтому экипаж вместе с водителем отправился в ОГИБДД. Там по базам данных «пробили» всю информацию о молодом человеке. Выяснилось, что товарищ – нарушитель на постоянной основе. 19-летний житель деревни Нуркеево просрочил оплату четырех штрафов за нарушение ПДД. Среди них были и штрафы за нарушение скоростного режима. При этом водительские права он получил всего четыре месяца назад! «У меня не было денег на уплату штрафа. На днях выйду работать в такси, заработаю – оплачу», – попытался оправдаться нарушитель».
«Вы что, меня пасти стали?»
Бурибай. Время около 22 часов. По улице Заки Валиди впереди нас движется старенький автомобиль «Жигули» без государственных регистрационных знаков, что уже является нарушением ПДД. Несколько раз инспектор обращается к водителю по громкой связи, просит его принять вправо и остановиться. На что водитель не реагирует, как и на обогнавший и прижавший его к обочине автомобиль ДПС. Напротив, увеличивает скорость и уходит с главной дороги вглубь частного сектора, где начинается самая настоящая погоня по колдобинам, да и еще с включенными проблесковыми маячками.
Авто влетает в небольшой тупик, разворачивается и тут, выбежав из полицейского автомобиля, инспектор буквально на ходу останавливает нарушителя. Им оказался уже знакомый ему 68-летний житель, не так давно привлекавшийся к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина, по решению суда, лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев и даже еще не успел полностью оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Вот и на этот раз у него налицо все признаки алкогольного опьянения и характерный запах спиртного. А это новое правонарушение. Следуя букве закона, если гражданин в течение года дважды привлекался по ст.12.8, 12.26 КоАП РФ (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения), во второй раз уже наступает уголовная ответственность за содеянное.
«Нарушитель спокойствия с 40-летним стажем вождения поясняет, что едет с работы. И тут же с досадой говорит: «Вы что, меня пасти стали? Забирайте машину, только домой доеду и забирайте». На вопрос «Почему не остановились на требование сотрудника ГИБДД?» отвечает: «Не знаю, я же уже и так лишенник. Думал, вы в такую темень не поедете сюда», - пишет «Хайбуллинский вестник».