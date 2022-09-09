Стали известны результаты массовых рейдов ГИБДД в Башкирии

В селе Ташбулатово инспекторы остановили автомобиль, двигающийся с одной включенной фарой. За рулем оказалась 13-летняя девочка! Тут же выскочила возмущенная пассажирка, которая оказалась мамой подростка, к тому же выпившей. Больше всего её привело в негодование то, что на этой улице гибддшников не должно было быть, а они были. «Почему вы здесь патрулируете?» — вопрошала женщина. Получалось, что виновата не она, а патрульная машина, оказавшаяся не в то время и не в том месте. По словам женщины, она ничего не нарушала, а всего лишь учила дочь водить машину. «Во-первых, вы не инструктор по вождению, во-вторых, хорошо, что мы встретились, а не какой-нибудь внезапно возникший на дороге пешеход», — пытался вразумить ее сотрудник ГИБДД.