В Башкирии пройдут конкурсы профмастерства среди рабочих и ремесленников

В 2022 году в Башкирии пройдёт конкурсы профессионального мастерства для рабочих и ремесленников. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации республики.
В частности, в регионе пройдут конкурсы: «Лучший по профессии» в следующих номинациях: «Лучшая швея», «Лучший комбайнер», «Водитель автобуса общественного транспорта», «Лучший электромонтер», «Лучший ремесленник», «Лучший каменщик».
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурсов возложено на отраслевые министерства. Так, минпром будет ответственным за конкурс «Лучшая швея», минсельхоз – за конкурс «Лучший комбайнер», минтранс за конкурс на лучшего водителя. Условия, порядок и результаты проведения конкурса будут освещаться в СМИ.