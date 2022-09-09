В Башкирии пройдут конкурсы профмастерства среди рабочих и ремесленников

Организационно-техническое обеспечение проведения конкурсов возложено на отраслевые министерства. Так, минпром будет ответственным за конкурс «Лучшая швея», минсельхоз – за конкурс «Лучший комбайнер», минтранс за конкурс на лучшего водителя. Условия, порядок и результаты проведения конкурса будут освещаться в СМИ.