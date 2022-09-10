В Уфе с опережением сроков завершен ремонт дорог на 9 улицах

В Уфе продолжаются работы по ремонту дорог. К концу этого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 23,2 км дорог. На площади 12,6 тысяч квадратных метров будет нанесена разметка.
На сегодня с опережением сроков завершены работы на 9 улицах: Заводской, К. Хакимова, Кемеровской, Менделеева, Саляма, Суворова, Чекмагушевской, пр. Салавата Юлаева, а также на Деревенской переправе. Об этом сообщил Минтранс РБ.
Близятся к завершению ремонтные работы на ул. Г. Амантая, Чернышевского, Коммунистической, Российском переулке.
Фото: пресс-служба Минтранса РБ