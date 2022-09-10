В Уфе с опережением сроков завершен ремонт дорог на 9 улицах

В настоящее время завершается ремонт самого протяжённого объекта этого года – Затонского шоссе. Оно обновляется в сторону выезда из города на участке от моста через реку Белую до путепровода в створе проезда Мебельщиков. Длина его составляет 8,5 км.

Пресс-служба Минтранса РБ