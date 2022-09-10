В Уфе с опережением сроков завершен ремонт дорог на 9 улицах

В Уфе продолжаются работы по ремонту дорог. К концу этого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 23,2 км дорог. На площади 12,6 тысяч квадратных метров будет нанесена разметка.

Фото №1 - В Уфе с опережением сроков завершен ремонт дорог на 9 улицах

На сегодня с опережением сроков завершены работы на 9 улицах: Заводской, К. Хакимова, Кемеровской, Менделеева, Саляма, Суворова, Чекмагушевской, пр. Салавата Юлаева, а также на Деревенской переправе. Об этом сообщил Минтранс РБ.

В настоящее время завершается ремонт самого протяжённого объекта этого года – Затонского шоссе. Оно обновляется в сторону выезда из города на участке от моста через реку Белую до путепровода в створе проезда Мебельщиков. Длина его составляет 8,5 км.

Пресс-служба Минтранса РБ

Близятся к завершению ремонтные работы на ул. Г. Амантая, Чернышевского, Коммунистической, Российском переулке.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ

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