В Уфе прошли памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года немецкие войска окружили город. Почти 900 дней жители сопротивлялись фашистским солдатам. По самым скромным подсчетам, от голода и обстрела погибли более 650 тысяч человек. И с каждым годом живых свидетелей блокады становится всё меньше.

Сегодня это в основном те, кто застал войну, будучи совсем маленьким ребенком. Но и они помнят голод и бомбежки, словно все было вчера. Своими историями с нами поделились блокадники, которых эвакуировали в Уфу, и те, которые пережили осаду в Ленинграде, а в наш город приехали уже после войны.