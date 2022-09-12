В Уфе прошли памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года немецкие войска окружили город. Почти 900 дней жители сопротивлялись фашистским солдатам. По самым скромным подсчетам, от голода и обстрела погибли более 650 тысяч человек. И с каждым годом живых свидетелей блокады становится всё меньше.

Сегодня это в основном те, кто застал войну, будучи совсем маленьким ребенком. Но и они помнят голод и бомбежки, словно все было вчера. Своими историями с нами поделились блокадники, которых эвакуировали в Уфу, и те, которые пережили осаду в Ленинграде, а в наш город приехали уже после войны.

Я помню холод. На первом этаже жила сестра народного артиста Черкасова, у нее был огромный кот. Когда она уже умирала, ее увезли, кот остался. Я забрал его к себе, и он спас меня своим теплом.

Эдуард Лунев, житель блокадного Ленинграда
Фото №1 - В Уфе прошли памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда

О блокаде Ленинграда можно много говорить, но понимаешь всю глубину и масштаб трагедии, когда стоишь на самом большом мемориале нашей Родины – на Пискаревском кладбище. Это огромная трагедия, это военное преступление, этого нельзя забыть.

Лира Хабибуллина, заведующая сектором отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Башкортостан

Также на мероприятии была организована выставка о жителях непокорённого города, карточки, листовки, документы, дневники и воспоминания ленинградцев и книжная выставка. На ней была представлена литература о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда из фонда центральной городской библиотеки.

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