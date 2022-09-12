Уфа вошла в тройку самых зеленых мегаполисов

Нейросеть корпорации Роскосмос подготовила топ-16 городов-миллионников России, которые считаются самыми зелёными.
Уфа в рейтинге заняла почётное 3 место, уступив лишь Перми и Екатеринбургу. При этом Москва заняла 7 место, Казань — 12, а Санкт-Петербург — 14. Замыкает топ Краснодар.
Подчеркивается, что при составлении рейтинга учитывались показатели съемки с группировки спутников «Канопус-В», в частности, анализировались уровни озеленения древесной растительность, а также соотносились площади городской застройки и площади парковых и зеленых зон. Так, в Уфе из 15,2 тысячи гектаров площади 4,1 тысячи — парки, 559,9 — скопления деревьев. Далее, общий уровень озеленения — 30,9%.
Фото: 2gis.com