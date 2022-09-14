Военные дирижеры из Башкирии представляют республику на фестивале «Спасская башня» в Москве

Граница лета и осени – время «Спасской башни» в Москве. Один из самых престижных военно-музыкальных фестивалей в мире собирает коллективы и солистов из многих стран. В этом году в 15-м международном фестивале участвовали более 20 коллективов из России, Армении, Беларуси, Индии, Таиланда, Венесуэлы и Египта. Примечательно, что дирижерами трех российских коллективов являются выходцы из Башкортостана – воспитанники республиканской гимназии-интерната имени Альмухаметова. Для съемочной группы БСТ участники фестиваля сделали исключение – выступили в парке Зарядье, чтобы на фоне Кремля передать музыкальный привет родной республике, любимой гимназии и всем землякам.

От гимназической скамьи до шествия по Красной площади во главе Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Майор Марат Гаянов мечтал об этом, еще будучи учеником школы музыкантских воспитанников. Так раньше называли Республиканскую гимназию-интернат имени Альмухаметова.

Обучаясь в стенах республиканской гимназии интерната имени Альмухаметова, с восхищением смотрел на своих педагогов, дирижеров оркестров. И с детства выбрал для себя единственный правильный путь – стать военным дирижером. Марат Гаянов, дирижер центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота имени Римского-Корсакова, майор

Сначала курсантом, а в дальнейшем в составе разных коллективов. Марат Гаянов участвовал в «Спасской башне» более 10 раз. Последние годы в качестве дирижера легендарного оркестра ВМФ, который является визитной карточкой фестиваля.

Каждый военный дирижер, а это офицер, обладает рядом специфических качеств, таких как в хорошем смысле слова упертость, дотошность, пунктуальность. Впереди каждого офицера идет вежливость и улыбка. Марат Гаянов, дирижер центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота имени Римского-Корсакова, майор

С этим солидарен и Арслан Рыскулов. Впервые в этом году он возглавил оркестр штаба Центрального округа войск Национальной гвардии РФ. Профессиональные и жизненные ценности дирижерам привил их общий педагог Алексей Алексеевич Медведев.

Это был уникальный человек, можно говорить долго. У всех его учеников самые теплые воспоминания. Добрейший. Подскажет, расскажет, никогда не повышал голос на своих учеников в любой ситуации. Такой подход и методика дали плоды. Все его ученики вспоминают самыми теплыми словами. Мы скучаем по нему. В 2014 умер, память о нем долго будет жить в сердцах. Арслан Рыскулов, начальник оркестра штаба Центрального округа войск Национальной гвардии РФ, майор

Среди учеников Алексея Медведева и начальник образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации, полковник Азат Шахмухаметов. Сегодня он совмещает административную и творческую работу. На репетициях часто цитирует Суворова: «Песня лечит, ободряет, вдохновляет, удваивает и утраивает армию».

Военный дирижёр – это прежде всего офицер, посвятивший себя служению Родине. Находясь на главной площади страны, они помнят и о малой Родине.