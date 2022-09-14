На форуме «Транспорт и строительство» в Уфе представят уникальную коллекцию ретро-автомобилей

На форуме в Уфе будет работать выставка ретро-автомобилей. С 18 по 22 сентября в башкирской столице пройдёт первый международный конгресс «Транспорт и строительство». На площадке мероприятия, на улице Рубежной, расположится выставка из 80 машин. Это коллекция, которая выставляется в уфимском музее «Ретро-Гаражъ».

С такой страстью она может говорить о двух вещах – русской литературе и автомобилях. Татьяна Борисовна никогда и подумать не могла, что после 40 лет преподавания её будет ждать такой жизненный поворот. На разговоры о том, что женщины и машины несовместимы, смотрительница музея ретро-автомобилей лишь улыбается.

Как ни странно, но женщины действительно сделали много для истории автомобилестроения. Татьяна Антонова, смотрительница музея «Ретро-Гаражъ»

Не так просто выбрать о каких из 100 подопечных рассказать в первую очередь. Татьяна Борисовна ведёт к любимцам. Если театр начинается с вешалки, то музей ретро-машин – с первого массового автомобиля. Ford Model T или «Жестяная Лиззи». А вот пассажиры этого шедевра автопрома XX века к дверям не притрагивались. Их перед ними распахивали. Packard– классика американского автомобилестроения. Как в 30-е годы, так и век спустя позволить его могут не все.

Это символом власти. С другой стороны – символ роскоши и богатства. Татьяна Антонова, смотрительница музея «Ретро-Гаражъ»

Автомобильный рынок в XX веке менялся стремительно. Многие имена, которые гремели тогда, сейчас многие и не назовут.

В музее работают несколько специалистов, которые могут вдохнуть жизнь в автомобиль.

Это совершенно другая специфика, это не сервис. Идет не замена запчастей, а реставрация старых. Олег Носков, автослесарь-реставратор

Здесь можно найти боевую машину, дошедшую до Берлина, военные джипы союзников, уникальные модели времён подъема автопрома. Отдельный этаж отдан под примеры советского автомобилестроения. «Чайка», «Волга», «Победа». Есть и удивительные экземпляры с казалось бы знакомыми чертами.

По сути, такая же «Победа», но делалась в короткий промежуток времени. Это был комфортабельный внедорожник, родоначальник кроссовера. Ярослав Кислов, смотритель музея «Ретро-Гаражъ»