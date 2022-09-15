В Уфе молодежи предлагают оценить качество жизни в городе

Жителей Уфы от 14 до 35 лет приглашают принять участие в интересном опросе. Молодым уфимцам предлагают оценить качество жизни в городе.
Чтобы принять участие в опросе, нужно пройти по ссылке. Опрос проводится анонимно.
Участникам предлагают оценить удовлетворенность культурной деятельностью, развитие туризма, физкультуры и спорта в городе, условия для образования и науки, транспортную инфраструктуру, комфортность городской среды в целом и другое. По некоторым пунктам можно внести свои предложения.