Эксперты Башкирии назвали дорожные стройки, которые изменят республику

В Башкирии одновременно ведётся несколько крупных дорожных строек. Так, на северо-западе республики стартовала стройка скоростного участка федеральной трассы М-7 «Волга». Эксперты назвали пять строительных объектов региона, которые ощутимо повлияют на развитие Башкирии.
Список пяти грандиозных дорожных строек составил ИА «Башинформ».
1. Восточный выезд
Где находится: Уфа. Начинается от автотоннеля в районе проспекта Салавата Юлаева и улицы Галле. Дальше дорога пойдет по новому мосту через реку Уфу, по трехкилометровой эстакаде и 10-километровому скоростному участку до трассы М-5.
Текущий статус: готовность более 53%.
Стоимость: 33,5 млрд рублей.
Срок сдачи: по графику 2024 год, фактически планируется сдать к концу 2023 года.
Почему важно: Восточный выезд - одна из крупнейших инфраструктурных строек страны и самая технически сложная в Приволжском федеральном округе. Дополнительный выезд из города помогает решить многие старые проблемы - снимает перегруженность дорог, убирает «узкие» места городской транспортной сети, помогает быстрее и активнее осваивать «Зауфимье». Там сейчас активно идет малоэтажное строительство, а заезжать неудобно - только через Шакшу или Карпово.
2. Южные ворота Уфы
Где находится: въезды в Уфу со стороны Монумента Дружбы и нагаевской дороги.
Текущий статус: активно ведутся работы.
Стоимость: около 12 млрд рублей.
Срок сдачи: 2024 год.
Почему важна: «Южные ворота» называют целый комплекс объектов. Это реконструкция улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на ней, капитальный ремонт старого моста через Белую, а в перспективе еще и строительство нового моста, который соединит Кузнецовский затон и оренбургскую трассу в районе «Меги». Все это, во-первых, очень чувствительно разгрузит дороги, пробок станет меньше. Во-вторых, улучшит доступность южных границ города, где активно развивается частный сектор.
3. Дорога «Бирск–Тастуба–Сатка»
Где находится: от Бирска через Караидель, Дуван и в сторону Сатки.
Текущий статус: финальный этап, ликвидация выявленных «косяков».
Стоимость: более 4 млрд рублей.
Срок сдачи: конец 2022 года.
Почему важна: Сейчас единственный путь с северо-восточных районов до Уфы - проезд через горный участок трассы М-5 в районе Сима. Водители знают – это очень коварная дорога, особенно зимой. Ее можно проехать за три часа, а можно встать в пробку на десять часов и без вариантов. А с северо-востока, к примеру, до Янаула дороги пока вообще нет, приходится ехать сначала до Уфы, а потом на север.
Долгожданная 60-километровая дорога соединит северо-восток республики с центром, соседними регионами, федеральными трассами, Челябинской и Свердловской областью. Это огромная подмога и туризму (привет, геопарк «Янган-Тау», ты станешь куда доступнее), и бизнесу, и вообще комфортному передвижению по Башкирии.
4. Реконструкция трассы М-5
Где находится: 14 километров трассы М-5 от Шамонино до Балтики.
Текущий статус: подрядчики строят три надземных пешеходных перехода, мост через реку Юрмаш, реконструируют две транспортные развязки из Федоровки в сторону Русского Юрмаша и из Шакши в направлении Самары и Челябинска.
Стоимость: 9,4 млрд руб.
Срок сдачи: 2023 год.
Почему важна: Это один из самых интенсивных и загруженных участков трассы, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч как транзитных, так и местных машин. После реконструкции пропускная способность развязок увеличится почти в два раза.
5. Скоростной участок трассы М-7
Где находится: 65-километровый участок трассы от Дюртюлей до границы с Татарстаном.
Текущий статус: начаты работы.
Стоимость: 57,17 млрд рублей.
Срок сдачи: 2024 год.
Почему важна: Скоростная четырехполосная дорога пойдет в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново и станет частью другого масштабного инфраструктурного проекта – скоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Благодаря этому республика получает удобный и очень быстрый коридор, который свяжет нас с крупнейшими центрами страны.