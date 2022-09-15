В Башкирии приступили к уборке кормовой кукурузы

Почти 4,5 млн тонн зерна собрали аграрии Башкортостана. Обмолотили почти 90% площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами. Выкапывают на полях свёклу, уже почти 6 гектаров обработано – это около 13% от посевной площади. Из неё производят сахар, из урожая этого года получили первые 7 тысяч тонн сладкого продукта. Приступили также к уборке кормовой кукурузы. В племенном хозяйстве «Артемида», где заготавливают силос, побывала съёмочная группа телеканала БСТ.

По сигналу комбайнера загруженная машина уезжает на склад. Общаются водители с помощью знаков и на время уборки условно синхронизируются. Скорость соблюдают в зависимости от веса урожая. Чем он тяжелее, тем медленнее движение. Большими машинами Роберт Мурадымов управляет без преувеличения с детства. В 11 лет стал помощником комбайнера, работал с папой. Сейчас работает на российской и зарубежной технике. Уборку на поле только начали. Пока получают 250 центнеров с гектара. Всего было засеяно 1300 гектаров. В этом году применяли новую технологию.

Кукурузу отвозят в так называемые ямы. Это построенные из бетона отсеки, в которые утрамбовывают кормовой урожай. Оставить на сохранение планируют полуторагодовалый запас. Ежедневно кукурузу проверяют зоотехники. Последний результат дал показатель влажности в 66 %. Питаться заготовками на зиму будут коровы не только племенного хозяйства «Артемида». Корм продают Зауралью. Запасов в хранилищах в этом году уже не хватало. После сухого лета 2021-го хозяйства скупили все оставшиеся запасы.