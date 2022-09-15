В Башкирии прошли соревнования лесорубов

Все лесные пожары в Башкортостане в этом году были ликвидированы в течение светового дня. Наша республика является примерной и в плане лесовосстановления. Об этом сегодня в Аскинском районе заявил начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу. Там сегодня прошли соревнования лесорубов и торжественное заседание, посвящённое профессиональному празднику людей в зелёной форме.

Сначала хотел с руки, но после замечания опустил на землю. С самого старта Тахир Вильданов получает от судьи предупреждение. Но это на фоне волнения, говорит конкурсант. Здесь упражнение надо сделать не только качественно, но и быстро. В лесу же всё иначе.

В лесу скорость не важна, в лесу главное – безопасность, торопиться не обязательно. Тахир Вильданов, участник соревнований

В этом задании проверяется прежде всего, насколько участники соревнования филигранно могут сделать перпендикулярный срез. Отдельное внимание при выполнении упражнения уделено соблюдению техники безопасности.

Техника безопасности прописана во всех инструкциях. Обязательна защита головы, глаз, ушей, перчатки, обувь в обязательном порядке. Все движения должны делаться на тормозе, и ряд требований еще. Мунир Низамов, главный судья соревнований

А в этом задании лесорубы должны подготовить к работе бензопилу. Необходимо за кратчайшее время поменять цепь. Самый быстрый участник справляется с заданием примерно за 40 секунд. Мировой же рекорд в восемь с половиной секунд принадлежит итальянцу, информирует зрителей главный судья соревнований.

Всего 4 испытания. Помимо замены цепи на бензопиле и упражнения на точность распиливания, участникам соревнования предстояло выполнить ещё комбинированную раскряжевку древесины и обрезку сучьев.

В соревнованиях принимали участие 10 человек. Это специалисты, работающие на территории Аскинского района. Именно этот муниципалитет стал площадкой для проведения торжественного собрания в честь профессионального праздника людей, чья деятельность связана с лесом. Практическая часть мероприятия прошла под открытым небом. Помимо соревнований лесорубов, состоялась еще закладка Аллеи лесоводов в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Всего было посажено 100 лип и 50 рябин. Это не единовременная акция – лесовосстановлению в Башкортостане уделяется большое внимание. Об этом сегодня говорил начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.

У нас сейчас в законе, в лесном кодексе прописано: гектар выруби – гектар лесов создай. В республике подошли системно, создается не абы как, а посредством специалистов, подведомственных учреждений, лесхозов. Александр Орнатский, начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу

В ПФО Башкортостан традиционно больше всех сажает молодой лес, отметил Александр Орнатский. При этом обновляется и техника, предназначенная для лесовосстановления.

Мы планомерно, ежегодно покупаем технику, в том числе для лесовосстановления, т.к. это также влияет на объемы лесовосстановления. Механизированная посадка ускоряет процесс. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан