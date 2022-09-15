В Башкирии прошли соревнования лесорубов

Все лесные пожары в Башкортостане в этом году были ликвидированы в течение светового дня. Наша республика является примерной и в плане лесовосстановления. Об этом сегодня в Аскинском районе заявил начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу. Там сегодня прошли соревнования лесорубов и торжественное заседание, посвящённое профессиональному празднику людей в зелёной форме.
Сначала хотел с руки, но после замечания опустил на землю. С самого старта Тахир Вильданов получает от судьи предупреждение. Но это на фоне волнения, говорит конкурсант. Здесь упражнение надо сделать не только качественно, но и быстро. В лесу же всё иначе.
В этом задании проверяется прежде всего, насколько участники соревнования филигранно могут сделать перпендикулярный срез. Отдельное внимание при выполнении упражнения уделено соблюдению техники безопасности.
А в этом задании лесорубы должны подготовить к работе бензопилу. Необходимо за кратчайшее время поменять цепь. Самый быстрый участник справляется с заданием примерно за 40 секунд. Мировой же рекорд в восемь с половиной секунд принадлежит итальянцу, информирует зрителей главный судья соревнований.
Всего 4 испытания. Помимо замены цепи на бензопиле и упражнения на точность распиливания, участникам соревнования предстояло выполнить ещё комбинированную раскряжевку древесины и обрезку сучьев.
В соревнованиях принимали участие 10 человек. Это специалисты, работающие на территории Аскинского района. Именно этот муниципалитет стал площадкой для проведения торжественного собрания в честь профессионального праздника людей, чья деятельность связана с лесом. Практическая часть мероприятия прошла под открытым небом. Помимо соревнований лесорубов, состоялась еще закладка Аллеи лесоводов в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Всего было посажено 100 лип и 50 рябин. Это не единовременная акция – лесовосстановлению в Башкортостане уделяется большое внимание. Об этом сегодня говорил начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.
В ПФО Башкортостан традиционно больше всех сажает молодой лес, отметил Александр Орнатский. При этом обновляется и техника, предназначенная для лесовосстановления.
Разговор о достижениях региона продолжился уже в конференц-зале санатория «Танып». Там прошла торжественная часть мероприятия, посвященная Дню работников лесного хозяйства. Самых лучших и преданных своей отрасли сотрудников отметили государственными и ведомственными наградами.