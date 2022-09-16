В Уфе прошли республиканские соревнования среди пожарных

Сотрудники частей проходили тропу препятствий и эвакуировали пострадавших. Условия были максимально приближены к реальным. Задымленные помещения, заваленные арматурой выходы, забаррикадированные двери – та работа, с которой пожарные сталкиваются в профессиональные будни.

Неразборчивую, казалось бы, речь друг друга из-за противогазов они понимают с полуслова. В задымлённом лабиринте, где и самим легко потеряться, пожарные умудряются найти пострадавшего. Невозмутимым их вид кажется лишь потому, что амуниция скрывает лица. И только потом, когда воздух они вдыхают уже не через кислородный баллон, становится видно, чего стоит им эта работа.

Эвакуация пострадавшего из задымленного помещения – это финальное испытание. Часть сил пожарные оставляют на прохождение полосы препятствий. Применять приходится и оборудование. Этот аппарат спасатели называют «попугай». Его клюв способен переломить стальные прутья.

Меткость – умение, которое пожарным тоже необходимо. Трасса спроектирована так, что спасатели проходят огонь, воду и трубы, правда, не медные. Узкий лаз имитирует завал, откуда пожарные должны эвакуировать пострадавшего. И всё это на время. И дело даже не в судьях – обратный отсчет идёт и на показателях баллонов.

Участие принимают более двух десятков команд со всей республики. Это федеральные, муниципальные и ведомственные пожарные части. Соревнования – не просто борьба за победу, это проверка себя и команды.