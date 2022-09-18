Как санкции отразились на агропроме Башкирии?

После ухода из России ряда зарубежных предприятий и введения санкций на поставку некоторых товаров и услуг, возникли опасения за будущее агропромышленного сектора. В частности, наибольшую тревогу у экспертов вызывали такие направления как закупка семян и инкубационных яиц, где была велика доля иностранных производителей. Тема весьма актуальна и для Башкортостана, где около 40% населения связано с агропромом и проживает в сельской местности.
Как пояснили ИА «Башинформ» в Минсельхозе РБ, сегодня только одна из иностранных компаний официально покинула наш рынок семян – американская фирма, которая поставляла семена подсолнечника и кукурузы. Львиная доля иностранных компаний продолжает работать на нашем рынке и риски отказа от поставок не высоки, ведь многие производят посадочный материал непосредственно на территории России.
В Минсельхозе отметили, что проблем с обеспеченностью сельхозпроизводителей республики семенами зернобобовых, зерновых, крупяных и других кормовых культур нет. Отечественная селекционная школа, где создают адаптированные сорта в своих агроклиматических условиях, не сдает позиции.
Основные поставки импортных семян приходятся на сахарную свеклу, подсолнечник и кукурузу. Их доля в российском агрокомплексе составляет от 73 до 98 %. В республике эти цифры несколько ниже. Не все иностранные достижения, выведенные в более мягком климате, могут эффективно использоваться в более суровых условиях нашего региона. Кроме того, Башкирия расположена на стыке Европы и Азии, и аграрии республики могут использовать селекционные достижения различных институтов России – от Москвы до Новосибирска, чем мы вполне успешно пользуемся.
Как тточнили в Минсельхозе республики, отечественные аналоги импортных семян по всем культурам в России есть. Ведущие отечественные селекционные центры и частные компании не стояли на месте и интенсивно развивались, несмотря на высокую конкуренцию со стороны иностранцев.
Что касается инкубационных яиц, то в настоящее время птицефабрики республики обеспечивают себя инкубационным яйцом для выращивания кур несушек и бройлеров в полном объеме. Так, на птицефабрике «Башкирская» за первое полугодие 2022 года произведено свыше 6,7 тысячи штук инкубационных яиц, из них для собственных нужд использовано 5,7 тысячи, а остальное направлено на реализацию. Три птицефабрики: ОП «Уфимское» (Турбаслинские бройлеры), АО «Башкирский Бройлер» и ООО УК «БашБройлер» произвели более 35,8 тысячи инкубационных яиц, использовав для собственного производства только 17,5 тысячи. Излишки были отправлены в Казахстан и на внутренний рынок.
Импортное инкубационное яйцо в Башкирию ввозят два предприятия. ООО «Птичий двор» Уфимского района импортирует яйца из Чехии. Объем производства мяса бройлеров на предприятии составляет 2,3 тысячи тонн ежегодно. Импортом также пользуется выращивающее индеек ПК «Урал» Мелеузовского района, которое завозит племенное яйцо из Канады, Словакии и Франции. В 2021 году производитель реализовал на убой 30,8 тысячи тонн индейки в живом весе, общее поголовье составляет 795 тысяч голов.
Как отмечают в Минсельхозе, поставщики выполняют условия ранее заключенных контрактов. В случае необходимости, в России производством инкубационного яйца, в том числе индейки, занимается компания ООО «Авиаген», которая сможет в полном объеме обеспечить республику отечественной продукцией.