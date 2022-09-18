Как санкции отразились на агропроме Башкирии?

Основные поставки импортных семян приходятся на сахарную свеклу, подсолнечник и кукурузу. Их доля в российском агрокомплексе составляет от 73 до 98 %. В республике эти цифры несколько ниже. Не все иностранные достижения, выведенные в более мягком климате, могут эффективно использоваться в более суровых условиях нашего региона. Кроме того, Башкирия расположена на стыке Европы и Азии, и аграрии республики могут использовать селекционные достижения различных институтов России – от Москвы до Новосибирска, чем мы вполне успешно пользуемся.